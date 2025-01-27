Россияне нашли новый способ обналичивать маткапитал

Граждане РФ нашли новый способ обналичивать материнский капитал — для этого его стали чаще направлять на накопительную пенсию. Дело в том, что в прошлом году власти разрешили россиянам получать остаток сертификата до 10 тыс. рублей в виде единовременной выплаты. Речь идет о неиспользованных средствах маткапитала, которые остались после того, как большая их часть была потрачена (например, на ипотеку или образование). Эксперты рассказали «Известиям», что люди, у которых на счету была сумма сверх положенного для вывода (больше 10 тыс.), придумали способ забрать эти деньги.