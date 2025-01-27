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Россияне нашли новый способ обналичивать маткапитал

Граждане РФ нашли новый способ обналичивать материнский капитал — для этого его стали чаще направлять на накопительную пенсию. Дело в том, что в прошлом году власти разрешили россиянам получать остаток сертификата до 10 тыс. рублей в виде единовременной выплаты. Речь идет о неиспользованных средствах маткапитала, которые остались после того, как большая их часть была потрачена (например, на ипотеку или образование). Эксперты рассказали «Известиям», что люди, у которых на счету была сумма сверх положенного для вывода (больше 10 тыс.), придумали способ забрать эти деньги.

Источник: РИА "Новости"

Схема выглядит так: если у гражданина на счету осталось, например, 11 тыс., то 1 тыс. из средств сертификата человек направлял на накопительную пенсию, а оставшиеся 10 тыс. выводил, объяснил редакции источник на пенсионном рынке.

Это подтверждает и статистика: в 2024-м вдвое больше граждан направляли средства маткапитала на накопительную пенсию, следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета Соцфонда. На октябрь прошлого года таких обращений насчитывалось почти 8 тыс., тогда как за аналогичный период 2023-го — всего около 4 тыс.

Россияне действительно стали всё чаще пользоваться возможностью обналичить остатки маткапитала, переводя суммы сверх допущенного на пенсию, согласился аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, такая схема способствует сохранности этих средств и получению выплат. Людям хочется получить деньги наличными сейчас.