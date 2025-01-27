Россияне нашли новый способ обналичивать маткапитал

Схема выглядит так: если у гражданина на счету осталось, например, 11 тыс., то 1 тыс. из средств сертификата человек направлял на накопительную пенсию, а оставшиеся 10 тыс. выводил, объяснил редакции источник на пенсионном рынке.
Это подтверждает и статистика: в 2024-м вдвое больше граждан направляли средства маткапитала на накопительную пенсию, следует из доклада Счетной палаты об исполнении бюджета Соцфонда. На октябрь прошлого года таких обращений насчитывалось почти 8 тыс., тогда как за аналогичный период 2023-го — всего около 4 тыс.
Россияне действительно стали всё чаще пользоваться возможностью обналичить остатки маткапитала, переводя суммы сверх допущенного на пенсию, согласился аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, такая схема способствует сохранности этих средств и получению выплат. Людям хочется получить деньги наличными сейчас.