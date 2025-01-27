Reuters сообщил о разногласиях сторонников из-за планов Трампа по налогам

В скором времени в Палате ожидается голосование по бюджету на 2025 финансовый год, от которого будет зависеть реализация планов Трампа как по снижению налогов, так и по иммиграционной, энергетической и другим реформам. При том, что у республиканцев в этом органе несущественное преимущество (218 мест против 215 демократов), для принятия закона им нужно почти полное единство.