«Просвещение» отдаст в бюджет более ₽2 млрд из-за высоких цен на учебники

В пресс-службе «Просвещения» сообщили РБК, что ведут «открытый и активный» диалог с ФАС. «Нами представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021—2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства», — заявили в издательстве.