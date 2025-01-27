«Просвещение» отдаст в бюджет более ₽2 млрд из-за высоких цен на учебники

«ФАС России выдала организации предписания о снижении цен на указанные учебники и перечислении в бюджет незаконно полученного дохода в размере 2 033 636 879 ₽» — говорится в сообщении.
В пресс-службе «Просвещения» сообщили РБК, что ведут «открытый и активный» диалог с ФАС. «Нами представлены исчерпывающие данные относительно ценообразования на учебники по русскому языку, биологии и истории, издававшиеся в период 2021—2022 годов, свидетельствующие об отсутствии в действиях издательства нарушения антимонопольного законодательства», — заявили в издательстве.
Там добавили, что в настоящее время изучают вопрос «о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции».
Антимонопольное дело в отношении издательства было заведено в апреле 2024 года.
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