Предрешенный торг: ФАС обнаружила сговор при поставках жизненно важных лекарств

Опасная договоренность
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства по п. 2 ч. 1 ст. 11 (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов) федерального закона «О защите конкуренции». Фигурантами стали ООО «МФК “Арфа” и ООО “Просторы здоровья”.
Компании подозреваются в сговоре с целью поддержания цен на торгах на поставку лекарственных препаратов. Их действия, в частности, коснулись препаратов для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Как считает регулятор, благодаря сговору организации одерживали победу на торгах без снижения или с минимальным снижением от начальной (максимальной) цены контракта. Речь идет о совокупной сумме в 664 662 140 рублей по госзакупкам в 62 российских регионах. В случае установления вины организациям грозят оборотные штрафы в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.
В пресс-службе ФАС России отметили, что регулятор уделяет особое внимание торгам на поставку жизненно важных препаратов. Служба проводит их мониторинг и анализ.
— Негативное последствие сговоров на торгах, в том числе по поставке лекарственных препаратов, — это увеличение бюджетных расходов в связи со снижением конкуренции, что приносит ущерб от картелей для бюджетов всех уровней, — сообщили в ФАС «Известиям».
Приводить подробности текущего расследования в ФАС не стали, сославшись на продолжающееся рассмотрение дела. В настоящий момент служба занимается изучением всех фактических обстоятельств случившегося.
Востребованные поставщики
Основной вид деятельности «МФК “Арфа”, по данным Rusprofile, — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Организация активно выступает поставщиком в государственных контрактах. За время существования она выиграла 4385 тендеров на общую сумму более 4,5 млрд рублей. Всего у компании было 1476 заказчиков.
Лидирующую позицию среди топ-5 заказчиков у данной компании занимает «Агентство по закупкам» Департамента здравоохранения города Москвы, заключившее с МФК «Арфа» 30 контрактов на 163 млн рублей. На втором месте находится Минздрав Иркутской области — девять контрактов на 73,5 млн рублей. Третья позиция по объемам закупок досталась Минздраву Оренбургской области, где с компанией были заключены 14 контрактов на 68,6 млн рублей. Замыкают пятерку лидеров Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области (22 контракта на 61,9 млн рублей) и Морозовска детская городская клиническая больница столичного Депздрава (семь контрактов на 59,7 млн).
Общество с ограниченной ответственностью «Просторы Здоровья», в свою очередь, специализируется на производстве фармацевтических субстанций, уточняет Rusprofile. В совокупности оно уже выступило поставщиком в 2133 государственных контрактах на сумму более 2 млрд рублей. Всего у компании 827 заказчиков.
Первое место среди них, как и в случае с МФК «Арфа», занимает «Агентство по закупкам» Депздрава Москвы, заключившее с компанией 77 контрактов (304,7 млн рублей). Вторую строчку — Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, на который приходится пять контрактов на 125,8 млн. В тройку лидеров с единственным контрактом попало акционерное общество «Областной аптечный склад». За услуги «Просторов здоровья» оно отдало 74 млн рублей. В топ-5 поставщиков также входят Минздрав Оренбургской области, заключивший с компанией шесть контрактов на 39,7 млн рублей, и Комитет по здравоохранению Ленинградской области, на счету которого пять контрактов на 27 млн рублей.
Стратегия обмана
Подобные сговоры обычно работают следующим образом: компании-конкуренты договариваются о распределении контрактов, заранее определяя, кто из них станет победителем, рассказывает гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. Победа нужной компании достигается за счет символического участия других организаций, которые подают заявки с минимальным понижением цены или вовсе отказываются от активной конкуренции.
— В результате заказчики вынуждены заключать контракты на начальных или близких к ним условиях, что ведет к неэффективному расходованию бюджетных средств, — объясняет эксперт.
Такое поведение может сопровождаться различными способами маскировки: от оформления подставных заявок до имитации торга, дополняет практикующий адвокат Московской палаты адвокатов, член Ассоциации юристов России Шон Бетрозов. Часто сговоры включают использование афиллированных компаний, которые лишь формально являются независимыми.
В некоторых случаях на торги подаются заявки, которые заведомо содержат ошибки, исключающие их из рассмотрения. Кроме того, иногда используются фиктивные компании, зарегистрированные на подставных лиц, что усложняет обнаружение подобных махинаций.
Сговоры между участниками госзакупок, по словам финансового советника, основателя компании Rodin.Capital Алексея Родина, встречаются довольно часто. Например, 14 января ФАС возбудила дело в отношении компаний «Примафарм» и «Профарм». По мнению службы, организации заключили антиконкурентное соглашение в рамках торгов по реализации национального проекта «Здравоохранение». Общая сумма максимальных цен контрактов превысила 1 млрд рублей.
А 16 января ФАС раскрыла еще один сговор на торгах, на этот раз произошедший при реализации нацпроекта «Цифровая экономика». Цена контракта составила 71,7 млн рублей.
Основные причины таких нарушений связаны с недостаточным контролем за процедурами закупок, сложностью в подтверждении фактов сговора и экономической выгодой для участников, которые могут получать контракты на многомиллионные суммы, перечисляет Бетрозов.
— Анализ статистики показывает, что подобные схемы наиболее часто реализуются в сферах, где высокая конкуренция сочетается с большим объемом госфинансирования, например в медицине, строительстве и поставке оборудования, — полагает он.
Практика говорит о том, что, несмотря на активные действия ФАС, не все случаи удается своевременно выявить и пресечь, что приводит к многократным нарушениям со стороны одних и тех же участников, отмечает эксперт.
Соразмерная ответственность
При этом компаниям, участвующим в антиконкурентных сговорах, грозят серьезные последствия, предупреждает Шон Бетрозов. Закон о защите конкуренции предусматривает штрафы, которые могут достигать значительных сумм, в зависимости от размера контракта.
В случае доказательства вины организациям грозят штрафы от 1/10 до ½ начальной стоимости предмета торгов, указывает Алексей Родин. Сумма при этом должна составляет не более 1/25 совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров и не менее 100 тыс. рублей.
Штрафы накладываются как на юридических, так и на должностных лиц, причастных к нарушению. Последние могут быть подвергнуты штрафам до 50 тыс. рублей или дисквалифицированы на срок до трех лет, дополняет Давид Адамс.
— Также возможно внесение организаций в реестр недобросовестных поставщиков, что лишает их возможности участвовать в государственных закупках на несколько лет, — отмечает Бетрозов.
В случаях, где доказан умысел и крупный ущерб, речь может идти о возбуждении уголовных дел по статьям, связанным с мошенничеством или злоупотреблением полномочиями, не исключает юрист. Это может повлечь за собой лишение свободы для виновных лиц, особенно если доказана их личная заинтересованность или корыстные мотивы.
— Важно отметить, что даже подозрение на сговор способно серьезно подорвать репутацию компании и лишить ее доверия со стороны партнеров и клиентов, — обращает внимание собеседник «Известий».
Обнаружить связь
Особую тревогу вызывают случаи сговоров, связанные с медицинскими препаратами, считает Давид Адамс. Когда речь идет о лекарствах, последствия антиконкурентных соглашений могут быть катастрофическими, ведь высокие цены на них ограничивают доступ граждан к жизненно важным препаратам.
— Государственные учреждения здравоохранения часто оказываются заложниками ситуации, так как их возможности по выбору поставщиков ограничены. Это может привести к дефициту медикаментов, необходимости использования менее эффективных аналогов и увеличению затрат на лечение, — предостерегает юрист.
Такие схемы подрывают доверие к системе здравоохранения в целом, особенно если выявляется, что к махинациям причастны крупные компании с устоявшейся репутацией, отмечает он.
Решение данной проблемы требует комплексного подхода, убежден Бетрозов. По его мнению, снизить количество случаев сговора помогут ужесточение контроля за проведением торгов, внедрение автоматизированных систем анализа заявок и усиление ответственности за нарушения.
— Разработка более прозрачных процедур проведения тендеров, включающих обязательную проверку участников на аффилированность, станет важным шагом в борьбе с коррупцией в этой сфере. Кроме того, требуется более активное взаимодействие между ФАС, правоохранительными органами и общественными организациями, — уточняет эксперт.
Важно также развивать правовую грамотность участников рынка и проводить активную разъяснительную работу, полагает Бетрозов. Организация регулярных обучающих мероприятий и внедрение системы раннего предупреждения могут повысить эффективность контроля.