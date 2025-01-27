Предрешенный торг: ФАС обнаружила сговор при поставках жизненно важных лекарств

Первое место среди них, как и в случае с МФК «Арфа», занимает «Агентство по закупкам» Депздрава Москвы, заключившее с компанией 77 контрактов (304,7 млн рублей). Вторую строчку — Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, на который приходится пять контрактов на 125,8 млн. В тройку лидеров с единственным контрактом попало акционерное общество «Областной аптечный склад». За услуги «Просторов здоровья» оно отдало 74 млн рублей. В топ-5 поставщиков также входят Минздрав Оренбургской области, заключивший с компанией шесть контрактов на 39,7 млн рублей, и Комитет по здравоохранению Ленинградской области, на счету которого пять контрактов на 27 млн рублей.