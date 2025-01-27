Польский министр призвал не покупать машины Tesla из-за слов Маска

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Поляки не должны покупать электроавтомобили производства компании Tesla из-за выступления Илона Маска на предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). С таким призывом выступил в эфире радиостанции Tok FM министр спорта Польши Славомир Нитрас.
«Ни один нормальный поляк после этого не может покупать [автомобили] Tesla», — заявил Нитрас. «Может быть, господин Маск с его миллиардами и не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который, в конце концов, помнит, что произошло 80 лет назад, не может равнодушно смотреть на происходящее», — добавил министр.
25 января Маск выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного митинга АдГ. Во время выступления он отметил, что немцы должны перестать ощущать вину из-за своего прошлого. Сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель, комментируя его выступление, заявила участникам мероприятия: «Make Germany great again! (сделаем Германию вновь великой — прим. ТАСС)».