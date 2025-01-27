Польский министр призвал не покупать машины Tesla из-за слов Маска

«Ни один нормальный поляк после этого не может покупать [автомобили] Tesla», — заявил Нитрас. «Может быть, господин Маск с его миллиардами и не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который, в конце концов, помнит, что произошло 80 лет назад, не может равнодушно смотреть на происходящее», — добавил министр.