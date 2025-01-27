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Польский министр призвал не покупать машины Tesla из-за слов Маска

Речь идет о словах бизнесмена о том, что немцы должны перестать испытывать чувство вины из-за своего прошлого.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Поляки не должны покупать электроавтомобили производства компании Tesla из-за выступления Илона Маска на предвыборном мероприятии партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). С таким призывом выступил в эфире радиостанции Tok FM министр спорта Польши Славомир Нитрас.

«Ни один нормальный поляк после этого не может покупать [автомобили] Tesla», — заявил Нитрас. «Может быть, господин Маск с его миллиардами и не чувствует угрозы, но любой нормальный человек, живущий в центре Европы, который, в конце концов, помнит, что произошло 80 лет назад, не может равнодушно смотреть на происходящее», — добавил министр.

25 января Маск выступил по видеосвязи перед участниками предвыборного митинга АдГ. Во время выступления он отметил, что немцы должны перестать ощущать вину из-за своего прошлого. Сопредседатель АдГ и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель, комментируя его выступление, заявила участникам мероприятия: «Make Germany great again! (сделаем Германию вновь великой — прим. ТАСС)».