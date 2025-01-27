Одна беда — семь ответов: что страны мира возразят на тарифы Трампа

Индия: покупать больше виски и стали
На этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что правительство Индии набросало несколько сценариев предотвращения или снижения ущерба от американских пошлин — если угрозы Дональда Трампа будут реализованы. У Индии достаточно большой профицит торгового баланса с США: $35,3 млрд, так что на кону стоят весьма серьезные деньги.
Среди обсуждаемых вариантов правительство допустило покупку больших объемов виски, стали и нефти у США. Кроме того, возможно снижение некоторых импортных тарифов. Уже составляются списки вероятных товаров: тот же виски (бурбон) и другая продукция сельского хозяйства, к примеру орехи пекан. Есть и несколько экзотическое, но элегантное предложение: снизить пошлины на товары, импортируемые из штатов США, которые политически важны для Республиканской партии. Заодно Индия собирается ради умиротворения администрации Трампа вернуть к себе 18 тыс. индийских нелегалов, работающих в США.
Впрочем, Индия рассчитывает при определенных сценариях даже оказаться в выигрыше. К примеру, электроника, высокотехнологичное оборудование, текстиль, обувь и химикаты — все эти сектора национальной экономики окажутся в плюсе, если США введут более высокие тарифы на Китай и ограничения на доступ к передовым технологиям. Кроме того, всеобщие американские пошлины в рамках 10−20% помогут увеличить экспорт автокомпонентов и металлов из Индии.
Наконец, национальное нефтяное министерство прямо подтвердило, что индийские энергокомпании намерены наращивать импорт нефти и газа из США с учетом пожеланий Трампа. Это может быть не лучшей новостью для российских экспортеров, которые в последние полтора-два года в значительной степени полагаются на закупки черного золота в Индии.
ЕС: каждый за себя
Евросоюз сейчас на острие вероятной торговой войны. Товарооборот блока с США составляет 1,54 трлн евро. И хотя по услугам США находятся в профиците, с товарами всё складывается обратным образом. Тем не менее Трамп делает акцент именно на товарах, поскольку одним из его предвыборных обещаний было возрождение американской промышленности.
В особенности это касается автомобильного производства, которому и так тяжело, учитывая с огромным трудом реализующийся переход на электрокары и конкуренцию с китайцами. Эффект может быть разрушительным. Тем более если пошлины против ЕС будут предприняты в комплексе с тарифами против Китая — в этом случае китайские товары просто захлестнут европейский рынок.
Что планируется предпринять в ответ? Конкретика пока отсутствует. На этой неделе лидеры Франции и Германии встретились для обсуждения возможных контрмер. Однако за обтекаемыми заявлениями после встречи согласия не видно. ФРГ рассчитывает тем или иным образом добиться поблажек с американской стороны. Франция же угрожает ответными тарифами.
В этой ситуации примирительный жест предложила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сказала, что ЕК могла бы закрыть свои потребности в сжиженном природном газе (СПГ) за счет поставок из США. Увеличение покупок из Америки — за счет российских, составляющих сейчас 21,5 млрд кубометров в год, — должно, по ее замыслу, удовлетворить американскую администрацию, которая хочет обеспечить привилегированные условия своим производителям углеводородов. При этом открытым текстом признается, что с экономической точки зрения ЕС проиграет, так как американский газ выходит дороже. Технически реализовать это будет сложно, вероятно, придется создавать стратегический резерв СПГ для закупок из США, что потребует дополнительных финансовых вливаний.
Некоторые страны рассчитывают на особые отношения с США, основанные на личных контактах. Италия и Венгрия, чьи лидеры на короткой ноге с Трампом, могут ожидать значительных поблажек, если пошлинам всё же будет дан ход. В особенности это касается Италии, которой есть что терять: она поставляет в США товаров на $68 млрд в год. И это не только предметы роскоши, но и высокотехнологичная продукция. Вполне можно ожидать, что особые условия будут указанным странам предоставлены. Администрации Трампа в принципе удобнее работать с отдельными государствами (в особенности с теми, которыми правят лояльные лидеры), чем с бюрократией в Брюсселе.
Китай: жесткий ответ сомнителен
Новая американская администрация допускает введение пошлин в размере 60% на все товары и услуги из Китая — в дополнение к уже имеющимся. Кроме того, Конгресс может отозвать у КНР статус предпочтительного торгового партнера, что позволит вводить любые тарифы очень быстро. Для Китая, который имеет колоссальный торговый профицит с США (правда, объемы несколько сократились по сравнению с показателями, скажем, 10-летней давности), это может быть болезненно и привести к сокращению экспорта на 20%. В худшем сценарии можно будет ожидать, что рост ВВП страны замедлится примерно на 2,5%.
Несмотря на жесткую риторику, пока не до конца понятно, как Китай решит ответить на тарифную агрессию США. Наиболее вероятным сценарием будут ограничения на поставки американской сельскохозяйственной продукции (немного в стоимостном плане, но неприятно для американских фермеров, являющихся, как правило, избирателями Трампа и республиканцев), а также искусственное ослабление юаня. Впрочем, последний шаг в большей степени ударит по другим конкурентам КНР, в том числе и по Европе, и может вызвать новый виток валютных и торговых войн.
Канада и Мексика: око за око?
В отношении Канады, которая является главным американским торговым партнером, предложены пошлины в 25%. Для северных соседей США это будет тяжелый удар, который может моментально привести к потере десятков, если не сотен миллиардов долларов. Уходящий премьер страны Джастин Трюдо предлагает симметричные ответные меры. Однако не все губернаторы провинций согласны с такими действиями, так как для многих из них подобные решения только ухудшат положение.
Что касается Мексики, то президент Клаудия Шейнбаум задумалась о том, чтобы отозвать преференции, которыми традиционно пользовались американские бизнесы в этой стране. Кроме того, есть вариант усилить кооперацию с Китаем, который давно ищет возможности более активно зайти в Латинскую Америку с точки зрения инвестиций. Последнее решение, впрочем, будет делом достаточно рискованным.
Однако в случае североамериканских соседей США введение пошлин — скорее мера политического давления, чем попытка добиться конкурентных преимуществ в экономике. От Канады в Вашингтоне ждут более жесткого контроля за наркотиками, прежде всего фентанилом. Мексика же должна остановить поток идущих в США мигрантов. И с теми, и с другими договориться не так уж сложно. Тем более что в Канаде в этом году, скорее всего, сменится правящая партия. Если консерваторы одержат на выборах победу, то Трамп, благоволящий к ним, почти наверняка пойдет на серьезные уступки.
Какими бы ни были контрмеры и попытки договориться со стороны контрагентов США, мало сомнений в том, что пошлины нанесут существенный ущерб мировой торговле. Более того, они приведут к дальнейшей фрагментации не только глобальной экономики в целом, но и некоторых региональных блоков. Логика «сравнительного преимущества» отступает перед логикой защиты и поддержки собственного населения и индустрии.