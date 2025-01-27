Одна беда — семь ответов: что страны мира возразят на тарифы Трампа

Некоторые страны рассчитывают на особые отношения с США, основанные на личных контактах. Италия и Венгрия, чьи лидеры на короткой ноге с Трампом, могут ожидать значительных поблажек, если пошлинам всё же будет дан ход. В особенности это касается Италии, которой есть что терять: она поставляет в США товаров на $68 млрд в год. И это не только предметы роскоши, но и высокотехнологичная продукция. Вполне можно ожидать, что особые условия будут указанным странам предоставлены. Администрации Трампа в принципе удобнее работать с отдельными государствами (в особенности с теми, которыми правят лояльные лидеры), чем с бюрократией в Брюсселе.