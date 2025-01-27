NVIDIA потеряла почти $500 млрд капитализации из-за китайского ИИ

На прошлой неделе DeepSeek представил обновленную модель искусственного интеллекта, которая, по словам представителей компании, может конкурировать с технологией OpenAI. Приложение отличается от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя. При этом затраты на разработку были значительно ниже, чем у американских конкурентов.