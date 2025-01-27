NVIDIA потеряла почти $500 млрд капитализации из-за китайского ИИ

Акции NVIDIA на премаркете упали на 13,93%, до $122,76, свидетельствуют данные NASDAQ на 13:53 мск 27 января. Таким образом, по подсчетам «РБК Инвестиций», еще до начала основной торговой сессии капитализация компании сократилась в моменте почти на $500 млрд.
К 15:44 мск падение замедлилось до 11,42%, акции торговались по $126,34.
Спад в акциях начался на фоне роста популярности китайского стартапа в сфере искусственного интеллекта DeepSeek, передает Bloomberg. Речь об R1 — модели искусственного интеллекта, которая превзошла новейшую версию О1 от OpenAI по многим параметрам.
На прошлой неделе DeepSeek представил обновленную модель искусственного интеллекта, которая, по словам представителей компании, может конкурировать с технологией OpenAI. Приложение отличается от ChatGPT и других чат-ботов тем, что обосновывает ответы на запросы пользователя. При этом затраты на разработку были значительно ниже, чем у американских конкурентов.
Это вызвало опасения, что приложение поставит под угрозу технологическое лидерство США. Глава Microsoft — ключевого инвестора OpenAI — Сатья Наделла на Всемирном экономическом форуме в Давосе назвал R1 супервпечатляющей и сказал, что «нужно воспринимать новости из Китая очень-очень серьезно».
«Неясно, окажется ли DeepSeek жизнеспособной, более дешевой альтернативой в долгосрочной перспективе, но сейчас опасения сосредоточены на том, есть ли угроза для влияния американских технологических гигантов на ценовую конъюнктуру и требуется ли переоценка их масштабных ИИ-затрат», — приводит CNBC мнение аналитика IG Йеапа Чжун Ронга.
Инвесторы начали избавляться от акций не только NVIDIA, но и других технологических компаний в США. Фьючерсы на американский индекс NASDAQ 100 днем 27 января упали в моменте более чем на 4%.
В акциях японского технологического сектора также начались распродажи. Так, котировки бумаг Advantest, которая поставляет NVIDIA оборудование для тестирования полупроводниковой продукции, обвалились более чем на 9%. Рыночная стоимость других японских компаний также уменьшилась: Tokyo Electron — на 4,9%, Renesas Electronics — на 1,2%. А SoftBank Group, владеющая разработчиком микросхем Arm, потеряла 8,3% капитализации.
Подешевели и европейские компании из полупроводниковой отрасли. В частности, акции ASML упали в моменте на 8,9%, ASM International — на 12,2%, STMicroelectronics — на 2,4%, Infineon — на 4,2%.