Эксперты увидели превращение госзаказчиков в «кредиторов»

Среди причин Сегренев выделяет размер ключевой ставки и меньшую доступность заемных средств, существенный рост расходов из-за инфляции, усложнение и удорожание импорта, а также рост заработных плат, влекущий за собой рост издержек бизнеса и снижение маржинальности. Кроме того, роль может играть и повышение налогов с 2025 года, считает он. «Бизнес начал заранее повышать цены, готовясь к новым налоговым выплатам, многие контракты в 2024 году заключались на 2025 год, и платежи по ним будут уже облагаться дополнительными налогами: НДС 5 или 7% для упрощенной системы налогообложения, 25%, а не 20% — для налога на прибыль на общей системе налогообложения», — поясняет эксперт. Если исполнитель контракта — новый плательщик НДС, то сумма договора может быть увеличена в пределах суммы НДС.