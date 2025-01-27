Эксперты назвали города, где средний чек в кафе вырос на 30% и более

По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Леонида Гарбара, ситуация в регионах зависит от платежеспособности населения. «Скорее всего в этих городах (где зафиксирован рост среднего чека. — “РБК Вино”) средние зарплаты поднялись либо занятость население в каких-то отраслях и нет депрессивного настроения, как в других регионах. Все зависит от того, сколько денег в кармане у потенциального посетителя, у гостя. Если гость платежеспособен, то он покупает больше да и чаще», — прокомментировал Гарбар.