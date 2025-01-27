Эксперты назвали города, где средний чек в кафе вырос на 30% и более

Сумма среднего чека в российских ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания в период новогодних праздников составила 2043 ₽, что на 13% больше, чем годом ранее (1803 ₽). При этом общее количество чеков в общепите за год снизилось на 5%. Такие выводы содержатся в исследовании компании «Контур. Маркет» (результаты есть у «РБК Вино»).
Больше всего за год выросла сумма чека в Воронеже — на 43%, в Омске и Санкт-Петербурге — на 37%, в Перми — на 35%, Краснодаре — на 19%, Красноярске — на 16%, Волгограде и Казани — на 15%. Лидером по снижению среднего чека стал Новосибирск, за новогодние праздники в 2025 году средняя сумма чека здесь упала на 11%. В меньшей степени сумма чека упала в Ростове-на-Дону (-9%), Самаре (-6%), Челябинске (-3%) и Нижнем Новгороде (-2%).
В Москве средний чек за год вырос на 14% — до 3472 ₽ В Санкт-Петербурге он увеличился на 37%, но в абсолютных показателях он все равно более чем вдвое ниже, чем в столице, — 1514 ₽
«Контур. Маркет» — система сервисов для работы малого и среднего бизнеса с кассой, ЕГАИС, маркировкой и «Меркурием». Входит в экосистему для бизнеса «Контур». Эксперты «Контур. Маркета» проверили 1,4 млн чеков, пробитых в кафе, ресторанах, точках фастфуда и других заведениях общепита, подключенных к сервисам «Контура», в городах-миллионниках в период новогодних выходных с 1 по 8 января 2024 и 2025 годов. Сравнивались чеки за период с 1 по 8 января 2024 и 2025 годов.
В абсолютных показателях самый высокий средний чек за новогодние праздники 2025 года пришелся на Омск (4665 ₽). На втором месте — Краснодар (4658 ₽). На третьем Москва (3472 ₽). Далее идут Пермь (2773 ₽), Нижний Новгород (2085 ₽), Воронеж (1756 ₽).
Самый низкий средний чек зафиксировали в Казани (411 ₽), Уфе (591 ₽), Новосибирске (816 ₽).
Как изменилось количество чеков
Аналитик «Контур. Маркета» Ксения Корзан отмечает, что ситуация в регионах неоднородная. По ее мнению, маркером выступает Новосибирск, где в 2025 году заведения пробили на 25% меньше чеков, чем годом ранее, при этом сумма чеков снизилась на 33%. Она считает, что причиной таких показателей является резкое падение спроса, из-за чего заведения общепита были вынуждены держать цены или точечно их снижать.
По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Леонида Гарбара, ситуация в регионах зависит от платежеспособности населения. «Скорее всего в этих городах (где зафиксирован рост среднего чека. — “РБК Вино”) средние зарплаты поднялись либо занятость население в каких-то отраслях и нет депрессивного настроения, как в других регионах. Все зависит от того, сколько денег в кармане у потенциального посетителя, у гостя. Если гость платежеспособен, то он покупает больше да и чаще», — прокомментировал Гарбар.
Как изменилось число заведений общепита в России
По данным на 1 января 2025 года по сравнению с годом ранее, в России по количеству заведений лидируют рестораны — 158 156, их стало на 5,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте — кафе (32 104, или +6,6%), на третьем — бары (11 046, или +3,8%).
Регионы-лидеры по абсолютному количеству организаций общественного питания за год практически не изменились. Самый большой рост заведений общепита — почти на 30% — произошел в Ленинградской области. В остальных регионах прирост не превысил 3−8%.
К лидерам по числу объектов общепита в 2025 году относятся: Москва (22 491, + 4,3%), Московская область (12 159, +4,7%), Краснодарский край (11 928, +5,8%), Санкт-Петербург (11 526, +3,8%), Ростовская область (5642, +5%), Свердловская область (217, +4,2%), Республика Татарстан (4997, +5,1%), Республика Башкортостан (4606, +4,9%), Республика Крым (4515, + 4%), Новосибирская область (4094, +4,9%), Челябинская область (3932, +3,8%), Самарская область (3813, +4,4%), Ставропольский край (3623, +8,3%), Красноярский край (3615, +6%), Пермский край (3576, +3,9%), Нижегородская область (3455, +3,2%), Ленинградская область (3272, +28,5%), Иркутская область (3214, +4,2%), Приморский край (2771, +4,2%), ХМАО-Югра (2592, +5,3%).