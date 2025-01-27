Diageo исключила продажу бренда Guinness

«Мы заметили недавние домыслы в СМИ относительно бренда Guinness и нашей доли в Moët Hennessy и можем подтвердить, что не намерены продавать ни то, ни другое», — сказано в сообщении. Diageo владеет долей в 34% в Moët Hennessy.
О возможной продаже бренда Guinness на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщило Bloomberg. По данным издания, бренд могли оценить в $10 млрд. Издание также сообщало о том, что доля Diageo в Moët Henessy находится под вопросом. В случае с частью конгломерата, по данным Bloomberg, рассматривались разные варианты: от увеличения доли до выхода из числа акционеров. Отмечалось, что решения по этим вопросам еще не приняты.
Агентство писало, что такие обсуждения ведутся на фоне того, что акции Diageo падают. За год ценные бумаги компании потеряли в стоимости 27%. Причиной этого стал упавший спрос и сокращение продаж продукции на крупнейший рынках.
О сложностях, которые испытывает Diageo, писала в январе и Financial Times. По газеты, британский инвестор Терри Смит, который управлял фондом Fundsmith Equity на £22,5 млрд, избавился от доли в компании, которой владел через фонд в течение 15 лет. Причиной такого решения стал растущий спрос на препараты для похудения наподобие «Оземпика», которые, по данным исследований, приводят к сокращению употребления алкоголя.
Падение спроса и сокращение продаж алкогольной продукции в последнее время затронули не только Diageo. В стоимости из-за этого потеряли также акции Pernod Ricard, и Rémy Cointreau. Между тем в мире набирают популярность безалкогольные напитки. По данным IWSR, только в Великобритании за 2024 год рынок таких напитков вырос более чем в два раза.