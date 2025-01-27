Diageo исключила продажу бренда Guinness

О возможной продаже бренда Guinness на прошлой неделе со ссылкой на источники сообщило Bloomberg. По данным издания, бренд могли оценить в $10 млрд. Издание также сообщало о том, что доля Diageo в Moët Henessy находится под вопросом. В случае с частью конгломерата, по данным Bloomberg, рассматривались разные варианты: от увеличения доли до выхода из числа акционеров. Отмечалось, что решения по этим вопросам еще не приняты.