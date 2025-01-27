Число малых и средних предприятий в России достигло рекордных 6,59 млн

«Перед профильными министерствами и ведомствами стоит задача обеспечить до 2030 года опережающий рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса. Для этого будет наращиваться поддержка МСП, стимулирующая развитие малого и среднего предпринимательства, реализацию его потенциала, с тем чтобы предприятия росли и переходили из одной категории в более высокие. Вкупе с решением других стратегических задач это обеспечит достижение целей, установленных указом президента», — заявил пресс-службе Корпорации МСП министр экономического развития РФ Максим Решетников.