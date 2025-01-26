В России в 2025 году могут увеличиться объемы производства бытовой техники

По информации издания, до 50% бытовой техники, которая представлена на российском рынке, производят в России. К примеру, в 2024 году в РФ было произведено около 15 млн единиц крупной и малой бытовой техники, в том числе 3 млн единиц холодильников и морозильных камер, 2,5 млн единиц стиральных машин и 1,5 млн кухонной техники.