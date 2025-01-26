Россиянам рассказали, чем грозит продажа собственной банковской карты

«В группах в Telegram, в игровых чатах … можно найти предложения о покупке банковских карт. … Выведя все средства с карты, мошенники могут оформить на владельца кредит, выплачивать который придется тоже ему. … При устройстве на работу служба безопасности организации может выяснить, что человек был вовлечен в мошенническую схему. Это может стать причиной отказа при трудоустройстве. Уголовное дело — самое серьезное последствие. Доказать свою непричастность будет нелегко», — рассказали в центре.