Опрос показал, сколько россияне потратили на новогодние праздники

Согласно опросу, от 50% до 70% бюджета на новогодние торжества потратили 15% респондентов, а десятая часть — более 75% своих ежемесячных средств. При этом чуть больше трети россиян (35%) тратили в основном на подарки, десятая часть — на развлечения: кино, театры, кафе и рестораны.