Италия и Саудовская Аравия подписали соглашения на 10 миллиардов долларов

«Неслучайно сегодня мы подписали наше общее желание поднять наши двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства … Общая стоимость соглашений, подписанных сегодня и во время этого визита, составляет около десяти миллиардов долларов, и эта цифра дает представление о том необычайном скачке, который мы вместе обязались совершить в нашей будущей совместной работе», — сказала Мелони в ходе заседания круглого стола с участием представителей власти и частного бизнеса обеих стран.