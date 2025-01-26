Более 30% опрошенных россиян одобрили интерес школьников к подработке

В то же время опрос показал, что задания для этой возрастной группы, предполагающие больше усилий, оцениваются дороже. Например, средняя оплата за выгул собаки составляет 164 рубля, а поход в магазин — 127 рублей. Выше всего родители оценивают выдающиеся успехи детей: за победу в соревнованиях или школьных конкурсах они готовы выплатить детям «премию», доходящую до 3 тыс. рублей. Четверть респондентов из этой группы отметили, что часто школьники сами приходят к ним с «бизнес-идеями», среди самых распространенных: продажа собранных в парках яблок и ягод, перепродажа старых игрушек одноклассникам, рисунки на заказ и обучение сверстников разным видам спорта.