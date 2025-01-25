Суд обязал передать деньги дочери основателя «Б. Ю. Александров»

В качестве аргументов она указала, что в 2019 году заключила с отцом беспроцентный займ и перечислила ему на счет в банке Монако деньги для оформления вида на жительство. Перевод между счетами внутри банка она подтвердила выписками. По ее словам, средства отец должен был вернуть первого декабря 2020 года, однако накануне скончался. Родственники пытались оспорить договор, но в 2022 году Черемушкинский районный суд отказал им. Тогда они подали жалобу в Мосгорсуд, который отменил решение нижестоящего суда и признал договор беспроцентного займа недействительным.