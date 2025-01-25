Российские банки пока не планируют повышения ставок по вкладам

В пресс-службе Новикомбанка сообщили, что максимальные ставки сейчас по вкладам сроком на три месяца — 22,7%, а последнее повышение было в конце ноября. «Мы пока не планируем изменения ставок по вкладам. Мы предполагаем, что ставки по вкладам выше 20% будут держаться как минимум в течение первого полугодия 2025 года. Возможно, что они сохранятся и в более долгосрочной перспективе», — отметили там.