Венгрия потребовала гарантий, что ей не будут вредить санкции ЕС

«Нужно было нажать на ручной тормоз и дать понять, что Венгрия не может проводить политику санкций, наносящих экономический ущерб, и в то же время снисходительно относиться к действиям Украины, которые подрывают энергетическую безопасность Центральной Европы», — заявил он в своем видеообращении в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской на территории России и запрещена), передает местный телеканал Hír TV.