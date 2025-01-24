В России проиндексируют 40 мер социальной поддержки. Размер выплат

«С 1 февраля по уровню фактической инфляции, как и предусмотрено действующим законодательством, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат», — отметил глава ведомства.
Котяков напомнил, что с 2025 года расширился перечень выплат, увеличенных в соответствии с уровнем фактической инфляции. В частности, ежегодной индексации теперь подлежат выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы.
С 1 февраля размер этой выплаты составит 10 950 ₽ в месяц (до этого сумма составляла 1,2 тыс. руб.). Также с 1 февраля проиндексируют ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), которые предоставляются героям Советского Союза, героям Российской Федерации, ветеранам боевых действий, в том числе участвующих в специальной военной операции, гражданам, пострадавших от радиации, и гражданам с инвалидностью.
Увеличатся и выплаты для семей с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка после индексации составит почти 27 тыс. руб. Повысится и материнский капитал: его общий размер составит в 2025 году 912 тыс. руб. — это почти на 80 тыс. руб. больше, чем в 2024 году.
Помимо этого, с 1 февраля на 60 тыс. руб. увеличится сумма сертификата на первого ребенка, она составит 690 тыс. руб. При рождении второго ребенка семья, которая ранее использовала сертификат, дополнительно получит почти 222 тыс. руб. Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу же сможет получить полную сумму материнского сертификата в объеме 912 тыс. руб.
22 января в рамках совещания по экономическим вопросам президент России заявил, что все социальные выплаты в 2025 году должны быть проиндексированы в соответствии с размерами фактической инфляции на 9,5%. Он призвал проиндексировать выплаты задним числом: пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.
С 1 января средний размер страховой пенсии по старости вырос на 7,3% — она составляет 24 059 ₽ Повышение выплаты произошло для неработающих пенсионеров, которым пособие индексируют ежегодно, а также, впервые с 2016 года, для работающих.
До этого Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам. Согласно документу, с 2025 года Социальный фонд возобновит индексацию пенсии всем работающим пенсионерам. Повышение выплат для них будет проводиться на общих основаниях с неработающими пенсионерами, с учетом инфляции за предыдущий год.
Для неработающих пенсионеров также предусмотрена доплата от Социального фонда России до уровня прожиточного минимума пенсионера (ПМП), средний размер которого в 2024 году составляет 13 290 ₽, а в 2025 году будет увеличен до 15 250 ₽.