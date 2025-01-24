В России проиндексируют 40 мер социальной поддержки. Размер выплат

22 января в рамках совещания по экономическим вопросам президент России заявил, что все социальные выплаты в 2025 году должны быть проиндексированы в соответствии с размерами фактической инфляции на 9,5%. Он призвал проиндексировать выплаты задним числом: пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5% уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале.