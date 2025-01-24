В России предложили ввести ГОСТ на роллы и суши

В документе, который есть у «Известий», он указывает на то, что в последние годы суши и роллы стали неотъемлемой частью российского рынка общественного питания.
«Они пользуются большой популярностью среди граждан, что подтверждается значительным количеством предприятий, специализирующихся на японской кухне. Однако вместе с ростом спроса участились случаи обращений граждан, связанных с нарушением качества и безопасности такой продукции», — отметил депутат в своем обращении.
Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают факты массовых отравлений, причиной которых становится несоблюдение санитарных норм, использование недоброкачественных ингредиентов и отсутствие должного контроля за процессом приготовления. Эта проблема особенно актуальна в связи с тем, что продукты, используемые для суши и роллов (например, рыба, морепродукты, яйца), часто не подвергаются термической обработке, что повышает риск для здоровья потребителей, добавляет парламентарий.