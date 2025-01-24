В России предложили ввести ГОСТ на роллы и суши

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают факты массовых отравлений, причиной которых становится несоблюдение санитарных норм, использование недоброкачественных ингредиентов и отсутствие должного контроля за процессом приготовления. Эта проблема особенно актуальна в связи с тем, что продукты, используемые для суши и роллов (например, рыба, морепродукты, яйца), часто не подвергаются термической обработке, что повышает риск для здоровья потребителей, добавляет парламентарий.