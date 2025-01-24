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В России предложили ввести ГОСТ на роллы и суши

В России предлагают ввести ГОСТ на роллы и суши, чтобы повысить качество и безопасность этой продукции. С таким предложением в адрес главы Росстандарта Антона Шалаева обратился глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко.

Источник: Freepik

В документе, который есть у «Известий», он указывает на то, что в последние годы суши и роллы стали неотъемлемой частью российского рынка общественного питания.

«Они пользуются большой популярностью среди граждан, что подтверждается значительным количеством предприятий, специализирующихся на японской кухне. Однако вместе с ростом спроса участились случаи обращений граждан, связанных с нарушением качества и безопасности такой продукции», — отметил депутат в своем обращении.

Особую обеспокоенность, по его словам, вызывают факты массовых отравлений, причиной которых становится несоблюдение санитарных норм, использование недоброкачественных ингредиентов и отсутствие должного контроля за процессом приготовления. Эта проблема особенно актуальна в связи с тем, что продукты, используемые для суши и роллов (например, рыба, морепродукты, яйца), часто не подвергаются термической обработке, что повышает риск для здоровья потребителей, добавляет парламентарий.