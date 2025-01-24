В Минэке сообщили об отсутствии спроса на единую валюту ЕАЭС и Союзного государства

«В то же время в ЕАЭС сейчас проводится активная работа по формированию общего финансового рынка. В работе — соглашения о взаимном допуске ценных бумаг, брокеров и дилеров, банковских и страховых организаций. Их заключение сформирует интеграционную инфраструктуру финансовых рынков, которая послужит хорошим заделом для перекрестного опыления и финансами, и финансовыми деривативами наших рынков, роста их инвестиционной привлекательности, обмена лучшими практиками, а также будет способствовать повышению финансовой устойчивости экономик государств-членов», — акцентировал замглавы Минэка.