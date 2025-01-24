В Минэке сообщили об отсутствии спроса на единую валюту ЕАЭС и Союзного государства

«Мы интенсифицировали за последние три года практику и технологию использования национальных валют в расчетах, которые обслуживают постоянно растущий товарооборот и в Евразийском экономическом союзе, и в Республике Беларусь, создали новые, надежные, защищенные, бесшовные компоненты и структуры расчетов. Увеличили взаимные операции, пустили все национальные валюты на нашу валютную биржу», — пояснил он.
Сейчас нет запроса на создание новой валюты или единой валюты, товарооборот хорошо обслуживается национальными денежными единицами, добавил Дмитрий Вольвач. Обслуживание национальными валютами товарооборота в ЕАЭС составляет уже более 90%, а в Союзном государстве — свыше 95%.
«В то же время в ЕАЭС сейчас проводится активная работа по формированию общего финансового рынка. В работе — соглашения о взаимном допуске ценных бумаг, брокеров и дилеров, банковских и страховых организаций. Их заключение сформирует интеграционную инфраструктуру финансовых рынков, которая послужит хорошим заделом для перекрестного опыления и финансами, и финансовыми деривативами наших рынков, роста их инвестиционной привлекательности, обмена лучшими практиками, а также будет способствовать повышению финансовой устойчивости экономик государств-членов», — акцентировал замглавы Минэка.
Ранее, 26 декабря 2024-го, министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что взаимная торговля между странами ЕАЭС за девять месяцев выросла на 12,3% по сравнению с 2023 годом и в общей сложности составила 6,5 трлн рублей. По его словам, важным шагом стало соглашение о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьих стран, которое подписали главы стран союза.
Тогда же он рассказал «Известиям» о переходе РФ на расчеты с партнерами в рублях. Он отметил большой товарооборот между странами. Также Решетников поделился, что торговля в рамках ЕАЭС устойчивая и защищена от внешних рисков.
Ранее, 1 октября, председатель правительства России Михаил Мишустин подчеркнул, что Союзное государство является локомотивом интеграции в рамках ЕАЭС, потому что Москва и Минск прорабатывают предложения ЕАЭС об укреплении свобод продвижения товаров, услуг и рабочей силы именно в совместном формате.
ЕАЭС — международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В нее входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, а также Киргизия. Одно из главных преимуществ организации — общий рынок труда.