Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет

«Мы можем поставлять всему миру лучшую энергию на протяжении сотен лет», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Американский президент добавил, что запасы нефти в штате Аляска, по его мнению, превышают те, что имеет вся Саудовская Аравия.
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что США способны поставлять энергоресурсы всему миру на протяжении сотен лет.
«Мы можем поставлять всему миру лучшую энергию на протяжении сотен лет», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News.
Американский президент добавил, что запасы нефти в штате Аляска, по его мнению, превышают те, что имеет вся Саудовская Аравия.