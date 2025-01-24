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Трамп заявил, что США могут поставлять энергию всему миру сотни лет

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность, что США способны поставлять энергоресурсы всему миру на протяжении сотен лет.

Источник: Reuters

«Мы можем поставлять всему миру лучшую энергию на протяжении сотен лет», — сообщил он в интервью телеканалу Fox News.

Американский президент добавил, что запасы нефти в штате Аляска, по его мнению, превышают те, что имеет вся Саудовская Аравия.