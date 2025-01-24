Российский «Фикс Прайс» стал владельцем операционной «дочки» ретейлера

Российская компания «Фикс Прайс» стала владельцем 100% «Бэст Прайс», операционной «дочки» Fix Price в России, свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Первым на это обратил внимание «Интерфакс». Компания «Фикс Прайс» также получила 1% «Бэст Прайс Экспорт». До этого владельцем долей была холдинговая структура Fix Price plc, зарегистрированная в Казахстане.
Российская компания «Фикс Прайс» была создана в конце 2024 года. Владельцем компании выступает казахстанский холдинг. «Бэст прайс» — основная операционная дочерняя компания компании Fix Price, управляющей сеть магазинов низких фиксированных цен.
В конце октября управляющий директор Fix Price Дмитрий Кирсанов сообщал о том, что в качестве дальнейших стратегических шагов компания рассматривает различные варианты, включая возможность получения листинга для основного операционного актива с последующей возможностью перехода на этот уровень владения для миноритарных акционеров. Сроки возможного выхода на биржу тогда не назвали. В компании уточняли, что речь идет о получении листинга на Мосбирже.
Расписки ретейлера Fix Price (FIXP) на торгах Мосбиржи к 12:26 мск 24 января выросли на 6,91% — до ₽184,2.
В октябре 2023 года Fix Price получила листинг на Астанинской международной бирже (AIX). В ноябре 2023 года акционеры Fix Price на внеочередном общем собрании приняли решение о редомициляции компании с Кипра в Казахстан. Ретейлер ранее заявлял, что намерен сохранить листинг на Московской бирже после редомициляции.
По итогам третьего квартала 2024 года выручка Fix Price выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до ₽78,8 млрд. Чистая прибыль снизилась на 19,4%, до ₽6 млрд. Скорректированная EBITDA сократилась на 12,5%, до ₽12,4 млрд.
Совет директоров Fix Price 5 декабря рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 2022−2024 годы в размере ₽30 млрд (или ₽35,3137 на акцию). Бумаги Fix Price взлетели на 37% после рекомендации по дивидендам. Последний день для покупки под дивиденды был 12 декабря. На следующий день бумаги Fix Price упали почти на 19% из-за дивидендного гэпа.
Fix Price — сеть магазинов низких фиксированных цен. Всего на 31 декабря 2024 года сеть насчитывала 7165 магазинов в 10 странах. Компания управляла 13 распределительными центрами. За 2024 год Fix Price открыла четыре магазина в ОАЭ, три — в Армении, два — в Узбекистане и один — в Монголии. В России сеть расширилась до 6400 магазинов, в Казахстане — до 337, в Белоруссии — до 335.