Российский «Фикс Прайс» стал владельцем операционной «дочки» ретейлера

Fix Price — сеть магазинов низких фиксированных цен. Всего на 31 декабря 2024 года сеть насчитывала 7165 магазинов в 10 странах. Компания управляла 13 распределительными центрами. За 2024 год Fix Price открыла четыре магазина в ОАЭ, три — в Армении, два — в Узбекистане и один — в Монголии. В России сеть расширилась до 6400 магазинов, в Казахстане — до 337, в Белоруссии — до 335.