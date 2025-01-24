Россияне рассказали о преимуществах последнего этажа при выборе недвижимости

Кроме того, квартиры, расположенные на верхних этажах комплекса, реже подвергаются таким рискам, как кража. Для злоумышленников они менее привлекательны из-за сложности доступа и невозможности оперативно оценить финансовую ценность объекта. Кроме того, высокая этажность обеспечивает и конфиденциальность резидентов, поскольку пешеходы с улицы также не могут заглянуть в окна.