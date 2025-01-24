Россияне рассказали о преимуществах последнего этажа при выборе недвижимости

По данным исследования, высокий этаж подразумевает отсутствие соседей сверху, что исключает посторонний шум от звука шагов или ремонта. Меньшее количество контактов с другими жителями комплекса дополнительно снижает вероятность непредвиденных ситуаций и сохраняет атмосферу спокойствия.
Кроме того, квартиры, расположенные на верхних этажах комплекса, реже подвергаются таким рискам, как кража. Для злоумышленников они менее привлекательны из-за сложности доступа и невозможности оперативно оценить финансовую ценность объекта. Кроме того, высокая этажность обеспечивает и конфиденциальность резидентов, поскольку пешеходы с улицы также не могут заглянуть в окна.
Эксперты исследования отметили, что недвижимость на верхних этажах традиционно считается более престижной. В таких квартирах нередко предусмотрены эксклюзивные опции повышенной комфортности, например индивидуальная планировка, собственные лаунж-зоны или просторные террасы.
Стоимость квартир на верхних этажах обычно оказывается выше из-за сложности строительства и дополнительных технических требований. Однако такая недвижимость сохраняет высокую ликвидность и остается востребованной на рынке. Таким образом, недвижимость на верхних этажах сочетает функциональные преимущества, которые делают ее выбор обоснованным как с точки зрения качества жизни, так и в рамках инвестиционной привлекательности.
Ранее, 9 января, «Известия» ознакомились с исследованием компании «Самолет» где сообщалось об обязательных удобствах россиян при покупке квартиры. По мнению специалистов, в новом году москвичи хотят покупать квартиры с гардеробными (23%), встроенными кладовками (15%), дополнительными розетками на балконе (13%), вторым санузлом (12%), мастер-спальней (9%) и нишей под стиральную машину (8%).