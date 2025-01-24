Потребление цемента в России рухнуло на 24%

«Практически весь прирост пришелся на первое полугодие 2024 года и обеспечен заделом предыдущих годов, набранными высокими темпами строительства после активного запуска девелоперами новых проектов в 2020—2023 годах. В условиях отмены с июля льготной ипотечной программы и роста ключевой ставки ЦБ РФ уже в октябре 2024 года снижение потребления достигло 21% и стало поступательным, и данная тенденция только усиливается», — пояснил «Известиям» директор департамента маркетинга и стратегического анализа ЦЕМРОС (компания — член Союза производителей цемента) Денис Усольцев.
По его словам, можно констатировать, что цементный рынок входит в полноценную рецессию.
«Касательно времени разворота тренда конкретные сроки определить затруднительно, однако, учитывая цикличность и инерционность строительной отрасли, длительный строительный цикл возведения зданий, а также историческую ретроспективу, полноценного слома негативной тенденции стоит ожидать не ранее 2026−2027 годов», — пояснил Денис Усольцев.
Он также отметил, что на протяжении 2024 года поддержку спросу на цемент оказывала необходимость снабжения текущих строек. Однако по мере завершения основных строительных работ на запущенных в 2021—2023 годах проектах наиболее вероятным сценарием является поступательное сокращение закупок цемента, а при реализации кризисного сценария годовое потребление цемента может сократиться на 25% год к году.
21 января совладелец и управляющий партнер компании «Технониколь» Сергей Колесников предположил, что в 2025 году на рынке стройматериалов России будет наблюдаться стагнация цен. По его словам, дальнейшее падение цен невозможно, потому что накапливаются издержки. Он отметил запланированную индексацию зарплат, обратил внимание на подорожание газа, электричества и рост налогов.