Потребление цемента в России рухнуло на 24%

Он также отметил, что на протяжении 2024 года поддержку спросу на цемент оказывала необходимость снабжения текущих строек. Однако по мере завершения основных строительных работ на запущенных в 2021—2023 годах проектах наиболее вероятным сценарием является поступательное сокращение закупок цемента, а при реализации кризисного сценария годовое потребление цемента может сократиться на 25% год к году.