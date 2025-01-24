На старт, внимание, газ: россияне взяли машины в кредит на рекордные 2 трлн

В 2024 году россияне купили автомобили в кредит на рекордные 2 трлн рублей, рассказали «Известиям» в бюро кредитных историй. Люди торопились купить машины, поскольку постоянно ожидали их подорожания из-за санкций и утильсбора. Ставки по ним были 20−23%, но без займа приобрести транспортное средство проблематично. При этом ЦБ весь год старался охладить рынок, и в последние месяцы меры начали давать эффект. А в 2025-м на автокредитование введут дополнительные ограничения, в итоге выдачи могут снизиться на 20−30%. Будут ли в этих условиях дилеры делать скидки на авто — в материале «Известий».