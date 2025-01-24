На старт, внимание, газ: россияне взяли машины в кредит на рекордные 2 трлн

В 2024 году россияне купили автомобили в кредит на рекордные 2 трлн рублей, рассказали «Известиям» в бюро кредитных историй. Люди торопились купить машины, поскольку постоянно ожидали их подорожания из-за санкций и утильсбора. Ставки по ним были 20−23%, но без займа приобрести транспортное средство проблематично. При этом ЦБ весь год старался охладить рынок, и в последние месяцы меры начали давать эффект. А в 2025-м на автокредитование введут дополнительные ограничения, в итоге выдачи могут снизиться на 20−30%. Будут ли в этих условиях дилеры делать скидки на авто — в материале «Известий».
Кредит на покупку машины
Банки по итогам прошлого года выдали гражданам рекордное количество автокредитов — за год оформлено 1,4 млн таких займов на 2 трлн рублей. По сравнению с итогами предыдущего — 2023 года — их количество и объем выросли на 60%. Это следует из материалов «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), которые есть у «Известий».
За прошедший год самые высокие темпы выдачи займов на покупку автомобиля отмечались в марте: 146,3 тыс. на 216,2 млрд рублей. Эти показатели стали максимумом не только за весь 2024-й, но и за последние шесть лет. А самые низкие — в декабре: 56,7 тыс. ссуд на 74,5 млрд рублей.
Действительно, объемы выдачи автокредитов в 2024 году оказались рекордными за все время наблюдений в этом сегменте, подтвердили «Известиям» в «Национальном бюро кредитных историй» (НБКИ). По их данным, за прошлый год было оформлено 1,64 млн займов на 2,3 трлн рублей — на 60% больше, чем в 2023-м.
Крупные банки также подтвердили «Известиям» рост продаж. По итогам 2024-го россияне взяли свыше 362 тыс. автозаймов на 484 млрд рублей, что более чем вдвое превышает результат предыдущего года, отметили в ВТБ. Объем выдач увеличился на треть по сравнению с предыдущим годом, добавили и в банке «Зенит». Абсолют Банк за год нарастил автокредитование по числу выданных займов на 28%, по сумме — на 66%, рассказали в организации. В ОТП Банке сообщили: в 2024 году выдачи кредитов на покупку машины выросли в 3,5 раза.
По данным ОКБ, средний размер автокредита за год остался на уровне 1,45 млн рублей, а срок вырос на полгода, до пяти лет и девяти месяцев. В большинстве случаев (63%) граждане брали деньги на покупку новой машины, а остальные — на приобретение подержанной.
— Существенная динамика роста выдачи автокредитов в прошлом году объясняется прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023-м, — подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Весь 2024 год рынок рос и держался на вполне обоснованных ожиданиях потребителя — «купи сейчас, завтра точно будет дороже», отметил директор по риск-методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов. В частности, власти заранее анонсировали, что поднимут утильсбор с октября на 70−85% в зависимости от параметров авто — а размер этого платежа закладывается в стоимость машины.
При этом ставки по автокредитам, по данным ОКБ, в декабре были около 23% при ключевой 21%. Для сравнения, полная стоимость рыночной ипотеки доходит до 30%.
В 2024-м наибольший интерес отмечался на автомобили китайских брендов — Chery, Geely и Haval, отметили в ГК «АвтоСпецЦентр».
Под какой процент выдают автокредиты
Но у такого искусственного подогрева спроса всегда есть свой предел, пояснил Николай Филиппов.
Кроме того, ЦБ видел риски в этом сегменте — по данным «Скоринг Бюро», на начало октября объем необслуживаемых займов (90+ дней) год к году увеличился более чем на треть. Поэтому регулятор принимал меры для охлаждения рынка, в частности ввел лимиты по оформлению займов на авто заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
— Рост ключевой ставки (до рекордных 21% в октябре), ужесточение регулятором лимитов и отмена моратория на максимальную предельную стоимость кредита (ПСК) сделали займы на авто очень дорогими и малодоступными, — рассказал Николай Филиппов.
Как результат, с конца лета выдачи стали снижаться. В декабре по отношению к летнему периоду рынок упал почти втрое, поделился он. Кроме того, машины действительно подорожали из-за утильсбора и в итоге стали менее доступными.
— Начиная с октября 2024 года среднемесячный объем выдач автокредитов начал снижаться, в результате в IV квартале показатель на рынке оказался на 44% ниже, чем кварталом ранее, — подтвердил начальник управления развития продаж автокредитования ОТП Банка Андрей Залиш. — Падение в сегменте началось вследствие кумулятивного эффекта от действий регулятора.
Что будет с ценами на машины в 2025 году
Величина ставки по автозаймам может дойти до 32−33%, считает директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Спрос уже снижается, поскольку совокупность стоимости машин и процентов по кредиту делает выплаты неподъемно высокими.
Падение курса рубля к иностранным валютам, а также увеличение утильсбора толкают цены на большинство авто, представленных на рынке РФ, вверх, согласился основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. По его мнению, заемщику следует обратить внимание на меры господдержки.
— Рост автокредитования в этом году маловероятен на фоне высокой ключевой ставки и планируемых с середины года количественных ограничений по таким видам займов, — полагает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев.
Выдачи автокредитов в этом году будут на 20−30% ниже, чем в прошлом, полагает Виталий Костюкевич из Абсолют Банка. Год к году можно ожидать более низкий уровень займов как в объемах, так и в количестве, считает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.
Машины сейчас в основном покупают именно в кредит, так что ожидается сокращение спроса на этом рынке. Однако вряд ли это спровоцирует продавцов снижать цену на авто, так как в большей степени на нее влияют другие факторы.
Повышение утильсбора с 1 января в очередной раз заставит пересмотреть цены на машины, уверен Николай Филиппов из ОКБ. В 2025 году стоимость новых авто в среднем увеличится на 10−15% из-за ужесточения нестабильности курса рубля, считает гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич.
С другой стороны, склады дилеров прилично затоварены, что может подстегнуть субсидирование кредитных ставок, — это позволит взять кредит на более-менее приемлемых условиях, допустил Николай Филиппов. Кроме того, продавцы начнут стимулировать спрос, в том числе с помощью кредитных программ от банков-партнеров и автопроизводителей, резюмировал Андрей Терлюкевич.