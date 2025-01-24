Курс юаня впервые за месяц упал ниже ₽13,5

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов отмечает, что новость о том, что Китай, вполне возможно, договорится о «более справедливой торговле» с США способствовала резкому укреплению китайской валюты относительно доллара США. Но вряд ли это ослабит рубль, так как на внутреннем валютном рынке наблюдается избыток юаневой ликвидности (ставки по биржевым юаневым свопам остаются отрицательными), считает Попов.