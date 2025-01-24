Курс юаня впервые за месяц упал ниже ₽13,5

Курс китайского юаня (CNY/RUB) на Московской бирже упал на 0,44% и на минимуме составил ₽13,49. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи на 11:25 мск. Китайская валюта торгуется ниже ₽13,5 впервые с 28 декабря 2024 года.
С начала недели юань упал на 2,6%. Последняя волна снижения началась еще 17 января на фоне приближения инаугурации президента США Дональда Трампа.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов отмечает, что новость о том, что Китай, вполне возможно, договорится о «более справедливой торговле» с США способствовала резкому укреплению китайской валюты относительно доллара США. Но вряд ли это ослабит рубль, так как на внутреннем валютном рынке наблюдается избыток юаневой ликвидности (ставки по биржевым юаневым свопам остаются отрицательными), считает Попов.
На укрепление рубля повлияла совокупность факторов, считают аналитики, опрошенные «РБК Инвестициями»:
- активизация продаж экспортеров на фоне приближения периода налоговых выплат.
- снижение спроса на иностранную валюту со стороны импортеров.
- данные ЦБ по платежному балансу.
- перспективы нормализации геополитической ситуации.
- ослабление доллара.
- рост объемов продаж валюты ЦБ.
- высокая процентная ставка.
Но в управляющей компании «Первая» считают, что в условиях неопределенной геополитической обстановки и санкционных рисков волатильность на валютном рынке может оставаться высокой как минимум до конца января 2025 года.
Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин отмечает, что напряженность в отношениях США и Китая может привести к временному ослаблению юаня.
«Стоимость юаня до конца месяца вероятно останется в районе ₽13,5−13,8», — прогнозирует Попов из ПСБ.