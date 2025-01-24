Индекс Мосбиржи, цены на нефть, «Распадская» и снижение рубля: дайджест

На вечерней сессии начались активные покупки. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, на максимуме поднимался на 0,53% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до уровня 2950,14 пункта. Резкий рост начался на фоне сообщений в СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп заявил о желании немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В частности, об этом сообщает телеканал Fox News.