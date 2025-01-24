Индекс Мосбиржи, цены на нефть, «Распадская» и снижение рубля: дайджест

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в четверг, 23 января, после утреннего падения большую часть дня показывал боковую динамику. Основная торговая сессия на российском рынке завершилась снижением основных индикаторов. Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился по итогам основных торгов на 1,56%, до 2926,1 пункта, индекс РТС — на 2,38%, до 930,18 пункта.
На вечерней сессии начались активные покупки. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, на максимуме поднимался на 0,53% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до уровня 2950,14 пункта. Резкий рост начался на фоне сообщений в СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп заявил о желании немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В частности, об этом сообщает телеканал Fox News.
Индекс IMOEX2 завершил торги ростом на 0,5% относительно уровня закрытия предыдущего дня — на отметке 2949,19 пункта.
Среди акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, в лидерах роста оказались акции ПИКа (+6,52%), «Самолета» (+4,9%), «Мосэнерго» (+3,6%), «Группы Астра» (+3,5%) и «Полюса» (+2,9%). В минусе закрылись бумаги «Группы Позитив» (-2,15%), АЛРОСА (-1,7%), ММК (-0,9%) «Ростелекома» (-0,9%) и «Интер РАО» (-0,8%).
Ключевым драйвером ближайших недель для рынков акций и облигаций будут ожидания переговоров президентов России и США, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. Новости и комментарии на эту тему значимо влияют на динамику рынка. Для индекса Мосбиржи ключевым уровнем сопротивления выступает район 2980−3000 пункта, который на этой неделе дважды останавливал импульсы роста, его преодоление станет позитивным сигналом для рынка.
В «БКС Мир инвестиций» допускают возобновления позитивной динамики на рынке акций. Ожидания сводятся к прорыву индексом Мосбиржи круглого уровня 3000 пунктов, причем с ускорением, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Акции «Распадской»
Котировки «Распадской» по итогам торгов подскочили на 8,08%, до ₽301, а на пике рост достигал 9,22%. Бумаги резко подорожали после новости о том, что правительство добавило структуру «Евраза» — «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» — в список экономически значимых организаций (ЭЗО).
«Это одна из дочерних структур группы Evraz, в которую также входит “Распадская”. Участники рынка надеются, что позже и головная компания сможет переехать в РФ — и тогда в будущем “Распадская” вернется к дивидендам», — пояснил Василий Карпунин.
Компании из списка ЭЗО потенциально подлежат принудительной редомициляции, ранее по этому пути пошли «ИКС 5» и «Русагро».
Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев сказал «РБК Инвестициям», что добавление в описок ЭЗО означает, что редомициляция Evraz может пройти в более ускоренные сроки. По мнению эксперта, старт процедуры возможен в первом полугодии и в этом году переезд может завершиться.
Впрочем, аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев пояснил «РБК Инвестициям», что переезжает не вся компания, а только ее «дочка» — «ЕВРАЗ НТМК», поэтому вероятность возврата к дивидендам составляет не 100%. «С другой стороны, Х5 и “Русагро” переезжали тоже через включение “дочек” к ЭЗО, так что, скорее всего, после переезда компания вернется к выплате дивидендов инвесторам», — подчеркивает эксперт.
Олег Абелев менее оптимистичен, учитывая долговую нагрузку «Распадской».
Цены на нефть
Цены на нефть перешли от роста к снижению после заявлений президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трамп сообщил, что собирается попросить Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть. Это, по мнению американского президента, поможет завершить украинский конфликт. По итогам торгов в четверг, 23 января, баррель Brent подешевел на 0,9%, до $78,29. Утром в пятницу, 24 января, котировки в моменте снижаются на 0,08%, до $78,22 за баррель.
Давление на цены также показывает неопределенность относительно того, как предлагаемые Трампом торговые пошлины и энергетическая политика повлияют на глобальный экономический рост и спрос на энергоносители, пишет Reuters.
Негативно рынок воспринял и данные Управления энергетической информации (EIA) США, которое зафиксировало снижение запасов нефти за неделю на 1,02 млн баррелей, до самого низкого уровня с марта 2022 года. «Данные оказались неоднозначными: запасы нефти снизились слабее прогноза, но отчет API вообще предполагал рост показателя», — прокомментировали аналитики «БКС Мир инвестиций».
Ослабление рубля
Рубль после нескольких дней роста перешел к снижению. Курс юаня по итогам торгов вырос на 0,06%, до ₽13,55, а мартовский фьючерс на доллар прибавил 0,26%, до ₽103 272, что соответствует курсу доллара на уровне ₽103,27. Официальный курс доллара от ЦБ на 24 января упал на ₽0,82, до ₽99,0978, на внебиржевом рынке американская валюта также отыграла часть падения прошлых дней.
По мнению Михаила Зельцера, это чисто техническая коррекция на фоне перепроданности инвалют. «В принципе, курсы уже адекватны текущему набору вводных: санкции против нефтянки — с одной стороны, а ДКП ЦБ, продажа валюты по бюджетному правилу и налоговый период — с другой. Вероятно, без каких-либо форс-мажоров где-то здесь и завершится первый месяц года на валютном рынке», — считает Зельцер.
Но Василий Карпунин считает, что в среднесрочной перспективе риски роста доллара по-прежнему повышенные.
Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова на торгах в пятницу ожидает движения курса доллара в диапазоне ₽98−100, курса евро — ₽102−104, курса юаня — ₽13,5−13,8.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽100,54, продать — по ₽100,51;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽100,55, продать — по ₽99.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽106,49, продать — по ₽105,83;
- Живаго Банк (ст. м. «Деловой центр»): купить евро можно по ₽106,5, продать — по ₽104.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,3, продать — по ₽13,85;
- Трансстройбанк (адреса можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,35, продать — по ₽13,95.
Другие важные события
Банк России опубликует доклад «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии».
Мосбиржа допустит акции «ИКС 5» к торгам на вечерней сессии.
Германия: индексы деловой активности в промышленности и сфере услуг, январь — 11:30 мск.
Еврозона: индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг, январь — 12:00 мск.
Великобритания: индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг, январь −12:30 мск.
США: индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг Markit, январь — 17:45 мск.
Еврозона: индекс потребительского доверия, январь — 18:00 мск.
США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана — 18:00 мск.
США: продажи домов на вторичном рынке, декабрь — 18:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2926,1 (-1,56%).
Индекс РТС: 930,18 (-2,38%).
S&P 500: 6118,71 (0,0%).
Dow Jones Industrial Average: 44 565,07 (+0,92%).
NASDAQ Composite: 20 053,68 (+0,22%).