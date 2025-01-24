Frank Media узнало о возможном назначении Скоробогатовой в ВТБ

Скоробогатова стала зампредом ЦБ в 2014 году, а с 2017-го — первым заместителем главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Она курировала работу департаментов, которые отвечали за национальную платежную систему, информационные и финансовые технологии, а также операции. «Ее стратегическое видение и умение воплощать в жизнь сложные технологические решения позволили создать в России продвинутую платежную инфраструктуру, которой мы можем по праву гордиться», — говорила Набиуллина. Скоробогатова покинула ЦБ 2 декабря прошлого года.