Чистая прибыль Т-Банка по РСБУ в 2024 году составила 61 млрд рублей

Ранее стало известно, что Т-Банк за 11 месяцев 2024 года заработал чистую прибыль в размере 58 миллиардов рублей по РСБУ, в то время как Росбанк за тот же период получил 54 миллиарда рублей. Таким образом, в декабре Т-Банк увеличил свою прибыль на 3 миллиарда рублей, а Росбанк, напротив, зафиксировал убыток в размере 3 миллиардов рублей.
«В РСБУ Росбанка в декабре отражены разовые операции, которые не отражают полный реальный финансовый результат работы бизнеса. Напомним, что операционные результаты, а также финансовые показатели по РСБУ не полностью отражают результаты работы всей группы “Т-Технологии”, консолидированная отчетность группы по МСФО будет раскрыта в марте 2025 года», — сообщил представитель «Т-Технологий».
Также группа компаний планирует в 2025 году возобновить практику регулярных дивидендных выплат.
«В течение 2025 года мы планируем фокусироваться на интересах наших акционеров, сочетая эффективные инвестиции в развитие и рост бизнеса с регулярными дивидендными выплатами. Мы также планируем расширять программу лояльности для владельцев акций “Т”, предлагая дополнительные бонусы инвесторам», — сообщил президент «Т-Технологий» Станислав Близнюк.
В 2024 году совокупный кредитный портфель Т-Банка и Росбанка по стандартам РСБУ увеличился на 4,5%, достигнув 2,6 трлн рублей. Однако в декабре этот показатель сократился на 3,4%, а за IV квартал снижение составило 3,8%. Группа объясняет уменьшение объемов кредитования влиянием ужесточения макропруденциальных требований и оптимизацией структуры портфеля с целью повышения доходности на капитал.
На 31 декабря 2024 года кредитный портфель Т-Банка достиг 1,8 трлн рублей, что на 69% больше по сравнению с началом года. При этом в декабре был зафиксирован незначительный спад на 0,6%, но за IV квартал наблюдался существенный рост на 33%.
Касательно розничного сегмента, общий кредитный портфель двух банков в декабре снизился на 1,9%, составив 2,1 трлн рублей. Тем не менее, с начала года он вырос на 16%, несмотря на сокращение за квартал на 1,3%. В корпоративном сегменте зафиксировано более значительное падение на 9,4% — до 0,5 трлн рублей, что соответствует сокращению на 26% с начала года и на 13% за последний квартал.
Объем клиентских средств на счетах двух банков в декабре увеличился на 8,2%, достигнув 3,9 трлн рублей, что на 24% больше по сравнению с началом года. За IV квартал прирост составил 2,8%. Средства физических лиц выросли на 15% в декабре, достигнув 3,1 трлн рублей, что на 64% выше уровня января того же года, при росте за квартал на 15%. Напротив, средства юридических лиц сократились на 13%, составив 0,8 трлн рублей, что соответствует уменьшению на 37% с начала года и на 28% за квартал. Группа связывает снижение объемов привлеченных средств юрлиц с увеличением клиентского интереса к инвестиционным продуктам, предлагающим более высокую доходность, что, в свою очередь, способствовало росту совокупного инвестиционного портфеля.
Что касается непосредственно Т-Банка, средства клиентов на его счетах в декабре выросли на 19%, достигнув 3,1 трлн рублей. С начала года прирост составил значительные 89%, а за квартал — 25%.
Общий капитал Т-Банка по РСБУ на конец декабря 2024 года составил 310 млрд рублей, сократившись за месяц на 0,6%. В то же время капитал Росбанка увеличился на 1% в декабре, достигнув 208 млрд рублей. Оба банка полностью соответствуют нормативам Центробанка РФ по уровню достаточности капитала.
1 января 2025 года Росбанк был официально присоединен к Т-Банку.
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