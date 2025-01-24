Чистая прибыль Т-Банка по РСБУ в 2024 году составила 61 млрд рублей

Объем клиентских средств на счетах двух банков в декабре увеличился на 8,2%, достигнув 3,9 трлн рублей, что на 24% больше по сравнению с началом года. За IV квартал прирост составил 2,8%. Средства физических лиц выросли на 15% в декабре, достигнув 3,1 трлн рублей, что на 64% выше уровня января того же года, при росте за квартал на 15%. Напротив, средства юридических лиц сократились на 13%, составив 0,8 трлн рублей, что соответствует уменьшению на 37% с начала года и на 28% за квартал. Группа связывает снижение объемов привлеченных средств юрлиц с увеличением клиентского интереса к инвестиционным продуктам, предлагающим более высокую доходность, что, в свою очередь, способствовало росту совокупного инвестиционного портфеля.