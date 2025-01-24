Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежей

По мнению Семериковой, если платежный роуминг будет запущен, то он не повлияет на стоимость приема QR-платежей. «НСПК не пойдет на повышение общей стоимости приема платежей для магазинов, так как это конкурентное преимущество оплаты по СБП, которое привлекательно для торговых точек», — отмечает Семерикова. Калякин же считает, что банки-эквайеры могут переложить на магазины свои расходы на «роуминг» и повысить тарифы за прием платежей. При этом если банки получат возможность устанавливать тарифы за передачу платежей между платформами, то это позволит им монетизировать собственную инфраструктуру и частично компенсировать понесенные затраты на интеграцию платформ, добавляет эксперт.