Банк Японии поднял ставку до максимального уровня за 17 лет

По мнению экономиста Егора Сусина, Банк Японии мог пойти на повышение ставки до 0,5%, поняв, что дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС США можно и не дождаться. В целом решение было ожидаемо, учитывая объемы долгов и длительный цикл низких ставок — места для маневра у ЦБ Японии здесь немного. Хотя Банк Японии и сигнализировал о готовности дальше повышать ставки, поднять ставку значительно выше затруднительно и чревато проблемами на долговом рынке, привыкшем за несколько десятилетий к нулевым ставкам, считает эксперт. В этом плане надежды у Банка Японии только на то, что ФРС будет смягчать денежно-кредитную политику в перспективе.