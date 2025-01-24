Банк Японии поднял ставку до максимального уровня за 17 лет

Банк Японии по итогам двухдневного заседания, завершившегося 24 января, повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 0,5%. Это самый высокий уровень с 2008 года. Регулятор ужесточил денежно-кредитную политику на фоне признаков устойчивой инфляции и роста заработной платы в стране.
Экономика Японии умеренно восстанавливается, хотя наблюдается небольшое ослабление в некоторых секторах, сообщил регулятор в пресс-релизе. В связи с продолжающейся тенденцией к росту корпоративных прибылей и ростом дефицита рабочей силы многие компании сообщили, что они продолжат повышать заработную плату в этом году. Что касается цен, то базовая инфляция постепенно растет, превышая целевой показатель на уровне 2%. Банк Японии заявил, что может продолжить повышать ставку, если его экономические и ценовые прогнозы будут реализованы.
В декабре 2024 года инфляция в Японии достигла самого высокого уровня с января 2023 года и составила 3,6%. Месяцем ранее инфляция была на уровне 2,9%. Базовая инфляция в декабре выросла до 3%, что стало самым высоким показателем за 16 месяцев. Месяцем ранее показатель составлял 2,7%.
Повышение ставки Банком Японии, возможно, и было ожидаемым, но впервые за долгое время не произошло серьезного ухудшения экономических прогнозов, рассказал старший аналитик рынка City Index Мэтт Симпсон. По его словам, это оставляет возможность для дальнейшего повышения ставки на 25 б.п. к концу года, в результате чего она вырастет до уровня 0,75%.
По мнению экономиста Егора Сусина, Банк Японии мог пойти на повышение ставки до 0,5%, поняв, что дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС США можно и не дождаться. В целом решение было ожидаемо, учитывая объемы долгов и длительный цикл низких ставок — места для маневра у ЦБ Японии здесь немного. Хотя Банк Японии и сигнализировал о готовности дальше повышать ставки, поднять ставку значительно выше затруднительно и чревато проблемами на долговом рынке, привыкшем за несколько десятилетий к нулевым ставкам, считает эксперт. В этом плане надежды у Банка Японии только на то, что ФРС будет смягчать денежно-кредитную политику в перспективе.
В январе 2016 года японский регулятор установил отрицательную учетную ставку — на уровне минус 0,1% — для того, чтобы стимулировать экономический рост в стране. Отрицательные ставки для стимулирования экономической активности также вводили некоторые страны, в частности Дания, Швеция, Швейцария. ЕЦБ также применял эту меру.
Япония оказалась последней страной, которая отказалась от политики отрицательных ставок. В прошлом году Банк Японии дважды повысил ставку: в марте она была увеличена до 0−0,1%, а в июле — до 0,25%. На остальных заседаниях в 2024 году Банк Японии сохранял ставку без изменений.