Австрийская OMV не исключила дальнейшего сотрудничества с «Газпромом»

«Цены на энергоносители и газ должны продолжать снижаться. Этого можно добиться только за счет увеличения предложения. Поэтому мы не можем позволить себе исключать доступные источники», — ответил он на вопрос, можно ли считать сотрудничество OMV и «Газпрома» пройденным этапом.