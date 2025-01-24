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Австрийская OMV не исключила дальнейшего сотрудничества с «Газпромом»

ВЕНА, 24 янв — РИА Новости. Австрийская OMV не исключает возврата к сотрудничеству с «Газпромом» в будущем, заявил глава компании Альфред Штерн в интервью газете Standard.

Источник: РИА "Новости"

«Цены на энергоносители и газ должны продолжать снижаться. Этого можно добиться только за счет увеличения предложения. Поэтому мы не можем позволить себе исключать доступные источники», — ответил он на вопрос, можно ли считать сотрудничество OMV и «Газпрома» пройденным этапом.

По словам Штерна, цена на газ по-прежнему выше, чем до начала конфликта на Украине в 2022 году, что приводит к значительным трудностям в экономике, промышленности и в обществе.

«Впервые более чем за 60 лет у нас больше нет контрактов на поставку российского газа, и альтернативные источники поставок газа стали играть важную роль. Однако Европа стала гораздо больше зависеть от поставок СПГ», — добавил глава компании.

Соглашение было подписано в 2006 году и рассчитано до 2040-го. При этом австрийская компания утверждает, что в течение последних трех лет объемы поставок по нему якобы полностью диверсифицировались за счет альтернативных источников газа.

В ноябре OMV, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с «Газпромом», в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро за «недопоставки от российского газа». Австрийская компания решила зачесть эту сумму в счет нынешних поставок. Она также не исключала ухудшения договорных отношений с «Газпром экспортом», включая возможное прекращение поставок.

Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому «Газпром» с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.

Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока». Ежегодно по нему поставляется примерно 14−15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.