Австрийская OMV не исключила дальнейшего сотрудничества с «Газпромом»

«Цены на энергоносители и газ должны продолжать снижаться. Этого можно добиться только за счет увеличения предложения. Поэтому мы не можем позволить себе исключать доступные источники», — ответил он на вопрос, можно ли считать сотрудничество OMV и «Газпрома» пройденным этапом.
По словам Штерна, цена на газ по-прежнему выше, чем до начала конфликта на Украине в 2022 году, что приводит к значительным трудностям в экономике, промышленности и в обществе.
«Впервые более чем за 60 лет у нас больше нет контрактов на поставку российского газа, и альтернативные источники поставок газа стали играть важную роль. Однако Европа стала гораздо больше зависеть от поставок СПГ», — добавил глава компании.
Соглашение было подписано в 2006 году и рассчитано до 2040-го. При этом австрийская компания утверждает, что в течение последних трех лет объемы поставок по нему якобы полностью диверсифицировались за счет альтернативных источников газа.
В ноябре OMV, вопреки запрету арбитражного суда Северо-Западного округа, продолжила международный суд с «Газпромом», в результате получив решение Стокгольмского арбитража о присуждении ей 230 миллионов евро за «недопоставки от российского газа». Австрийская компания решила зачесть эту сумму в счет нынешних поставок. Она также не исключала ухудшения договорных отношений с «Газпром экспортом», включая возможное прекращение поставок.
Договор о поставках российского газа в Европу через Украину истек 31 декабря. Киевские власти отвергли возможность продления этого соглашения, поэтому «Газпром» с 8:00 мск 1 января остановил прокачку, подчеркнув, что лишился для этого технической и юридической возможности.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется «Балканский поток», который принимает газ из «Турецкого потока». Ежегодно по нему поставляется примерно 14−15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.