ЮниКредит Банк остановил переводы в евро из России

Материнские структуры российских банков — UniCredit и RBI — находятся под давлением Европейского центрального банка (ЕЦБ) из-за продолжения работы в России. Весной 2024 года ЕЦБ направил этим банкам предписание с требованием ускорить сокращение бизнеса в России. В частности, UniCredit должен был ввести запрет на новые вклады и ограничения на проведение платежей. Однако итальянский UniCredit не согласился с такими требованиями и в июне 2024 года подал иск к ЕЦБ, в котором указал, что тот нарушил принцип «уважения частной собственности», выдав группе предписание об ограничении бизнеса в России.