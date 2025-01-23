ВТБ запустил переводы в лирах в любые турецкие банки

Как пояснили на горячей линии, на выполнение платежей в лирах понадобится от одного до пяти дней. Сам банк взимает за такую операцию комиссию в размере 0,75% от суммы перевода, но не менее 40 долларов. Дополнительно оплачивается валютный контроль — 0,15% от суммы перевода с учетом НДС, причем минимальная сумма составит 10 долларов, а максимальная — 2 тысячи долларов. Помимо этого, взимается комиссия банка-корреспондента в размере 1% от суммы платежа.