ВТБ запустил переводы в лирах в любые турецкие банки

Тем не менее, ВТБ не дает гарантии зачисления средств, отметили на горячей линии, предложив, чтобы турецкие контрагенты заранее уточнили в своем банке, готов ли тот принять перевод, осуществленный через эту организацию.
Как пояснили на горячей линии, на выполнение платежей в лирах понадобится от одного до пяти дней. Сам банк взимает за такую операцию комиссию в размере 0,75% от суммы перевода, но не менее 40 долларов. Дополнительно оплачивается валютный контроль — 0,15% от суммы перевода с учетом НДС, причем минимальная сумма составит 10 долларов, а максимальная — 2 тысячи долларов. Помимо этого, взимается комиссия банка-корреспондента в размере 1% от суммы платежа.
На рынке переводов в Турцию у ВТБ есть и конкуренты — несколько крупных отечественных банков, а также посредники, использующие альтернативные маршруты, отмечает старший партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев. При этом он считает условия, предлагаемые ВТБ для переводов в лирах, достаточно конкурентоспособными: комиссии и стоимость валютного контроля находятся на уровне среднего рыночного стандарта.
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