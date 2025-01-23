Турция захотела выкупить акции Turkcell у основанной Фридманом Letter One

TWF в 2024 году вел переговоры о продаже своей доли в 26,2% в Turkcell, писал Bloomberg со ссылкой на источники. Потенциальных покупателей агентство не называло, но отмечало, что интерес к акциям проявили инвесторы с Аравийского полуострова и из Азербайджана.