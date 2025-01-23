Ставки фрахта на экспорт угля снизились до минимума за полгода

В 2024 году угольная отрасль оставалась в затруднительном положении — экспорт твердого топлива, по оценке аналитиков, был глубоко убыточен, во многом в силу роста логистических издержек на всех направлениях поставок. Цена транспортировки в цене угля на FOB Восточный достигала порядка 83%, на FOB Балтика и FOB Тамань — 79 и 80% соответственно. Другим фактором давления выступили экспортные пошлины (вводились правительством для защиты внутреннего рынка с октября 2023 года до конца 2024-го, ставка зависела от курса рубля к доллару), действие которых в отношении энергетического угля и антрацита власти отменяли, неоднократно продлевая мораторий, и возобновляли вновь в течение года. Временный отказ от пошлин объяснялся неблагоприятной конъюнктурой рынка и ситуацией в отрасли. При этом пошлины на коксующийся уголь сохранялись. С 1 января 2025 года энергетический и коксующийся уголь, а также антрацит высвобождены из-под их действия. В конце прошлого года вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам проработать меры поддержки угольной отрасли.