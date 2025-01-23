Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

В ВТБ ранее ухудшили прогноз по количеству возможных публичных размещений на российском рынке. Если в сентябре 2024-го прогноз финансовой группы также был на уровне 15−20 потенциальных сделок, то уже спустя несколько месяцев, к началу декабря, член правления ВТБ Виталий Сергейчук говорил лишь о 10−15 возможных выходах на биржу. Он тоже отмечал, что эмитенты готовы выходить на биржу и «поднимать капитал», но сейчас на рынке «период определенного охлаждения интереса» и «некоторое падение индексов».