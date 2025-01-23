Россия почти в четыре раза сократила поставки платины в Китай в 2024 году

Крупнейший производитель металлов платиновой группы в России — «Норильский никель», который также обеспечивает порядка 40% мирового производства палладия, 19% — никеля и 11% — платины. В 2023 году компания произвела 2,69 млн тройских унций палладия (- 4% к 2022-му), 664 тыс. тройских унций платины (+2%), производство никеля составило 209 тыс. т (- 5%), меди — 425 тыс. т (- 2%). За девять месяцев 2024 года производство палладия составило 2,156 млн тройских унций (+1%), платины — 521 тыс. тройских унций (-1%). Выпуск никеля почти не изменился к аналогичному периоду прошлого года и составил 146 тыс. т, меди — 326 тыс. т (+7%). При этом доля продаж компании, которая приходится на Азию, выросла в первом полугодии 2024 года до 52% против 49% годом ранее, следует из отчетности компании.