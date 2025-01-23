Продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%

В целом же продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 2024 год уменьшились на 1,1%, до 226,974 миллиона декалитров. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 34,7%, составив 12,028 миллиона декалитров.