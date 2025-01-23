Продажи игристых вин в РФ в 2024 году выросли на 8,6%

Розничная продажа шампанского составила 23,522 миллиона декалитров, а крепкого алкоголя (свыше 9%) — 121,347 миллиона декалитров.
Среди крепкого алкоголя, в частности, увеличились продажи коньяка — на 2,1%, до 14,149 миллиона декалитров, ликеро-водочных изделий — на 17,7%, до 16,681 миллиона декалитров, водки — на 0,6%, до 76,028 миллиона декалитров.
Продажи виноградных вин выросли на 1,2%, до 57,112 миллиона декалитров, ликерных вин — на 7,6%, до 1,292 миллиона декалитров. Отмечается, что сократились продажи плодовой алкогольной продукции — на 26%, до 9,392 миллиона декалитров.
В целом же продажи розничной алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за 2024 год уменьшились на 1,1%, до 226,974 миллиона декалитров. Продажи слабоалкогольной продукции упали на 34,7%, составив 12,028 миллиона декалитров.