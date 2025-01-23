Поддать газу: почему ЕС не сможет отказаться от российского СПГ в пользу американского

Играет свою роль и то обстоятельство, что на уровне Евросоюза так и не было введено всеобщего запрета на импорт российского газа, отмечает Смирнов. Это позволяет таким странам, как Венгрия и Словакия, вести свою политику закупок газа, не согласовывая ее с общеевропейскими институтами. А для полного отказа от российского СПГ необходимо согласие всех 27 стран — участников ЕС, напоминает Семенов. Без поддержки запрета Венгрией и Словакией голосование попросту не состоится.