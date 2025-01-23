Поддать газу: почему ЕС не сможет отказаться от российского СПГ в пользу американского

Соединенные Штаты Америки намерены нарастить объемы поставок нефти и газа в Евросоюз. В противном случае Вашингтон может начать торговую войну с ЕС. Такую угрозу высказал вступивший в должность президента США Дональд Трамп. Брюссель в целом открыт к идее перехода на американский сжиженный природный газ, однако не имеет возможности отказаться от более дешевых российских энергоносителей. Как будет развиваться ситуация на рынке СПГ в Европе — в материале «Известий».
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США планируют увеличить объем добычи сжиженного природного газа, для чего требуются новые рынки. Особенно американских властей привлекает Европа. Действовать 47-й президент США Дональд Трамп настроен радикально: еще в декабре прошлого года он предупредил, что всем, кто откажется от масштабной закупки американских нефти и газа, грозят высокие тарифы.
Вскоре после избрания Трампа президентом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала идею переориентации импорта. А в день инаугурации американского лидера представитель ЕК Анна-Каиса Итконен объявила о том, что комиссия в ближайшее время представит план по полному отказу Евросоюза от российских ископаемых энергоресурсов. Подробности она не привела, но пообещала, что еврокомиссар по энергетике озвучит план в первые 100 дней работы новой ЕК.
Идея эта не нова — по решению Еврокомиссии с начала СВО на Украине действует программа RePower EU, предполагающая план по отказу от российских энергоносителей к 2030 году.
В частности, по словам участвующих в переговорах дипломатов ЕС, чьи слова приводит Financial Times, российский СПГ мог быть включен в новый раунд санкций. Однако для этого необходимо единогласное одобрение всех 27 государств-членов, вероятность чего не так велика из-за позиции Венгрии и Словакии.
Эту информацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе подтвердил и еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он признался, что из-за отсутствия единой позиции ЕС не смог согласовать даже санкции по натуральному газу. А импорт СПГ и вовсе неуклонно растет.
В 2024 году Евросоюз приобрел рекордные объемы энергоносителей. По разным данным, объем импорта газа из РФ колеблется в пределах 16,5−17,5 млн т. В целом же, по оценке Reuters, российский экспорт сжиженного природного газа увеличился в минувшем году на 3%, превысив 32 млн т. Около половины от общего объема поставок пришлось на Европу.
Рекордные темпы закачки сохраняются и в новом году. Согласно информации аналитической компании Kpler, за первые 15 дней 2025 года 27 европейских стран импортировали 837,3 тыс. т СПГ из России. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года показатель составлял 760,1 тыс. т.
Спрос на газ в Европе растет на фоне прекращения поставок российского топлива через Украину. Запасы газа в хранилищах ЕС стремительно сокращаются. В Латвии, Венгрии и Чехии, в частности, они опустились ниже 60%, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
До тревожно низкого уровня запасы газа сократились и в Великобритании. По состоянию на 9 января британские хранилища были заполнены на 26% меньше, чем в прошлом году, примерно на половину от общего объема.
Несмотря на это, США намерены стать полноправным конкурентом на европейском рынке СПГ. Американская промышленность уверена, что мощностей хватит. Информационное агентство S&P Global Commodity Insights сообщило, что в общей сложности 10,3 млн т СПГ со строящихся заводов в США уже законтрактованы для Европы. Еще 9,5 млн т доступны для покупателей, в том числе европейских. Совокупные объемы, таким образом, превышают 17 млн т российского СПГ, импортированного ЕС в прошлом году.
Основная причина, по которой Европа сегодня не может отказаться от российского СПГ, — более низкая стоимость. Вопрос цены очень острый: стоимость газа в ЕС примерно в три раза выше, чем в США. Она по-прежнему остается на отметке, вдвое превышающей уровень, который фиксировался до начала спецоперации на Украине.
Это подтвердила и Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента. Она отметила, что цены на энергию в Европе превышают стоимость, фиксирующуюся не только в США, но и в Китае. Глава ЕК подчеркнула необходимость расширения инвестиций в зеленые технологии, в том числе «нового поколения».
Ситуация с ценами уже вызвала негативную реакцию у рядовых европейцев. Жители эстонской Нарвы, например, решили выйти на акцию протеста из-за роста цен на теплоснабжение. Счет за отопление вырос по сравнению с прошлым годом примерно на €100. В последний раз цена поднималась в декабре прошлого года, увеличившись почти в полтора раза.
В этих условиях обещанная Трампом торговая война может стать серьезной проблемой для Евросоюза. Уже сейчас ЕС готовится дать соразмерный ответ на принятие Соединенными Штатами пошлин на европейские товары. В настоящий момент чиновники Евросоюза ведут переговоры со своими американскими коллегами, чтобы найти прагматичное решение вопроса.
Жизненная необходимость
Теоретически ЕС может отказаться от российского СПГ, не исключает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Однако нужно понимать, что ключевая причина, по которой Евросоюз продолжает закупать российский газ, — его выгодная цена.
Невозможность отказа поставок из РФ обусловлена и тем, что ряд энергоемких отраслей европейской экономики уже серьезно пострадал от отсутствия дешевых российских энергоносителей, уточняет доктор экономических наук, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. Для того чтобы как-то поддержать свою международную конкурентоспособность, производители ищут способы обеспечить себе поставки российского СПГ.
— Крупный бизнес не позволит европейским политикам нести еще большие экономические потери и сокращать производительные мощности или переносить их в более дешевые страны, — согласен экономист, председатель совета директоров «Трансинвест» Дмитрий Семенов. В условиях текущей геополитической ситуации и санкционных ограничений ЕС не откажется от дешевого российского СПГ.
Играет свою роль и то обстоятельство, что на уровне Евросоюза так и не было введено всеобщего запрета на импорт российского газа, отмечает Смирнов. Это позволяет таким странам, как Венгрия и Словакия, вести свою политику закупок газа, не согласовывая ее с общеевропейскими институтами. А для полного отказа от российского СПГ необходимо согласие всех 27 стран — участников ЕС, напоминает Семенов. Без поддержки запрета Венгрией и Словакией голосование попросту не состоится.
При этом переориентация на экспорт сжиженного природного газа из США может привести к временному дефициту СПГ на рынке ЕС за счет настройки логистики, дополняет собеседник «Известий». Аналогично ситуация обстоит и с Катаром.
Ситуация усугубляется тем, что катарские и американские компании периодически перенаправляют поставки СПГ в Юго-Восточную Азию, где цена в некоторые сезоны может превышать стоимость газа в Европе, уточняет Демидов.
В настоящий момент новая волна поставок газа на мировой рынок из США и Катара еще не пришла, а лишь ожидается в ближайшие годы. «Лишнего» газа, доступного для импорта европейскими странами, в мире фактически нет, указывает Смирнов.
— Поэтому для стабильных поставок и успешного снабжения энергией промышленности и домохозяйств Европе всё еще необходим российский газ, — убежден Демидов.
В текущем году Евросоюз продолжит закупать российский СПГ, убежден Семенов. Заполнять резервуары энергоносителями из РФ в Евросоюзе уже начали. Рекордные закупки российского СПГ Европой свидетельствуют о том, что регион, вероятно, не сможет решить задачу по отказу от российского газа к 2027 году, предполагает Смирнов.
— Перспективы зависят и от того, будут ли готовы отдельные европейские страны в дальнейшем заключать новые долгосрочные контракты с Россией на поставку СПГ, — уверен эксперт.
В случае введения новых ограничений ЕС может так же применить параллельный импорт российского СПГ, в том числе с помощью Китая. Однако стоимость энергоносителей при такой схеме неизбежно вырастет за счет удорожания логистики, предупреждает Семенов.
Усиление конкуренции
Озвученная Дональдом Трампом политика в сложившейся ситуации вполне понятна: США желают наращивать поставки своего дорогого СПГ в Европу. Объемы экспорта действительно могут вырасти в ближайшее время, поскольку проблема дефицита на газовом рынке ЕС так и не решена, прогнозирует Евгений Смирнов. Свой вклад внесут и угрозы введения торговых ограничений в отношении европейских товаров, высказанные американским президентом.
Правда, переориентация Евросоюза на закупку СПГ из США возможна лишь в случае, если произойдут изменения в формировании цены на европейском рынке, допускает Владимир Демидов.
— Штаты могут заставить Евросоюз заключить долгосрочные договоры по высоким ценам. Это будет подано в виде обещания обеспечивать ЕС газом на постоянной основе. Но цена на этих условиях будет очень высокой, — предполагает эксперт.
И крупные приобретатели СПГ внутри Европы будут сопротивляться закупке более дорогого СПГ из США до последнего, считает Дмитрий Семенов.
— Европейские импортеры будут давить на снижение цены на СПГ за счет увеличения приобретаемого объема, что подорвет доверие американских производителей к намерениям и обещаниям Трампа по поставкам в Европу, — предполагает экономист.
Да и возможности США по поставкам СПГ не безграничны: задержки ввода в эксплуатацию новых месторождений и инфраструктурные проблемы пока не позволяют Соединенным Штатам экспортировать в Европу объем газа, который закроет все ее текущие потребности, предупреждает Смирнов.
А потребности эти, к слову, продолжают расти. В 2020—2023 годах внутреннее производство газа в Европе сократилось на 36%. За тот же период доля российского газа в европейском импорте упала с почти 50% до 15%, уточняет экономист.
— Вероятно, что в перспективе в Европу будет продолжать поступать как российский, так и американский СПГ, а РФ и США будут конкурировать за европейский рынок газа. В любом случае пока Европа продолжит диверсифицировать импорт газа за счет его спотовых закупок, не прибегая к новым долгосрочным контрактам, ее газовый рынок не стабилизируется, — резюмирует Смирнов.