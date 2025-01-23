План съедобен: Россия поставила рекорд по экспорту мяса

Как подсчитали в Минсельхозе, Россия в прошлом году экспортировала более 700 тыc. т мяса и субпродуктов, что на 27% больше, чем в 2023-м. В том числе экспорт свиноводческой продукции вырос на треть, птицеводческой — на 25%, мяса крупного рогатого скота — на 22%. Тем не менее в настоящее время существуют серьезные барьеры для наращивания поставок, объясняют в Национальной мясной ассоциации. Это и колоссальные сложности со взаиморасчетами, и высокие трансакционные издержки, которые достигают 4−6%. Подробности — в материале «Известий».
В натуральном выражении
По предварительным оценкам ФЦ «Агроэкспорт», стоимость экспорта мяса и субпродуктов в прошлом году увеличилась на 24% и составила рекордные $1,7 млрд. В структуре поставок около 48% пришлось на мясо птицы, 37% — на свинину, 14% — на говядину. Так, российский экспорт мяса и субпродуктов птицы вырос на 17% и достиг $800 млн. Продажи за рубеж свинины увеличились на 42%, превысив $610 млн, что является рекордным уровнем. Отгрузки говядины составили свыше $230 млн — на 16% больше 2023-го.
Такой результат является следствием плановой и долгосрочной работы по наращиванию объемов поставок нашей продукции за рубеж, указывает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
— Важным фактором для результатов 2024 года было ослабление национальной валюты, и наша продукция, таким образом, стала более конкурентоспособной, — разъясняет он. — Она пока не так популярна, как, например, бразильская, американская или австралийская, но интерес к ней всё время растет. Аномалия рекордного экспорта достигнута благодаря решению важных проблем, связанных, в частности, с проведением платежей. Дело в том, что сегодня это дорого — трансакционные издержки достигают 4−6%. Препоной являлась задержка с поступлением денег, которая тормозила отгрузку за рубеж.
Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова отмечает, что динамика роста экспорта остается устойчивой даже на фоне международной конкуренции. Расширяется и ассортимент экспортируемой продукции.
— Положительный момент в том, что наблюдается значительное снижение импорта продуктов из стран дальнего зарубежья практически во всех направлениях уже с начала 2021 года. Мы стали есть больше мяса отечественного производства, — подчеркивает она. — Правда, единственный вид мяса, по которому мы еще заметно зависим от импорта, — говядина: выращивание говядины является самым продолжительным (не менее полутора лет) из всех видов мяса.
В 2023 году, по данным «Айди-маркетинга», в натуральном выражении экспорт мяса и пищевых мясных субпродуктов из России (без учета стран ЕАЭС) составил почти 389 тыс. т на сумму $987 млн. В структуре экспорта превалирующая доля пришлась на мясо птицы и субпродукты — 62% в натуральном выражении, на втором месте свинина —19%, субпродукты (кроме субпродуктов птицы) — 12%, мясо КРС — 7%. При этом в первой половине 2024 года положительный тренд продолжился, показатели экспорта увеличились еще на 7,5% в натуральном выражении.
— Мы считаем такие положительные результаты заслугой государственной поддержки отрасли, — отмечает вице-президент ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнер ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер. — Основным экспортным направлением для российской птицы и мяса является Китай. По свинине ситуация начала меняться в 2016 году, когда была возобновлена активная работа по допуску продукции в КНР. За последние 10 лет благодаря усилиям государства в феврале 2024 года три российских предприятия получили разрешение на поставки в Китай свинины. Этому предшествовала тщательная работа с ветеринарной и таможенной службами, включая инспекции китайских специалистов на наших предприятиях.
Экспорт баранины из России в 2024 году, по оценкам Внешторгклуба, оставался относительно небольшим, но демонстрировал стабильный рост благодаря увеличению спроса на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.
География экспорта
Легких рынков в мире уже нет и конкуренция продолжит расти, считает директор ассоциации «Объединение Мясопереработчиков» Екатерина Лучкина. Она убеждена, что следует повышать эффективность производства, постоянно следить за качеством выпускаемой продукции, не снижать планку по ветеринарной безопасности.
Согласно данным ВТО, у РФ растет не только экспорт, но и импорт мяса и мясной продукции в Россию из других стран. Так, за первые три квартала 2024 года физический объем мяса и субпродуктов, импортируемых в Россию, вырос относительно аналогичного периода 2023 года на 35%. Экспортируют отечественные производители мясо и субпродукты в основном в Китай (60,7% всего мяса и субпродуктов за первые три квартала 2024 года) и Казахстан (21,5%), а импортируют из Бразилии (40%), Китая (19,1%) и Аргентины (13,2%).
При этом средневзвешенная стоимость импортируемого в Россию мяса и субпродуктов ниже, чем стоимость экспорта, на 11%, то есть отечественные производители поставляют на экспорт более дорогую мясную продукцию, чем ввозится в нашу страну. Наиболее выгодным для отечественных экспортеров направлением остается Китай: средневзвешенная стоимость экспорта мясной продукции (из расчета на 1 кг в долларах США) выше, чем стоимость китайского импорта, в 1,8 раза, подчеркивают в Центре экономики рынков (ЦЭР).
— В целом выше всего средневзвешенная стоимость 1 кг экспортируемого из России мяса — в поставках в Сербию и Китай: в два с лишним раза, чем средняя стоимость экспорта мясной продукции, например, в Казахстан, — уточняет аналитик ЦЭР Ирина Светлова. — А вот поставляют китайские экспортеры свою мясную продукцию в Россию стоимостью в 1,8 раза ниже, чем средневзвешенная стоимость, например, бразильской и парагвайской мясной продукции.
Для российских производителей поиск экспортных рынков часто сопровождается барьерами, которые варьируются в зависимости от региона, продукта и уровня конкуренции, рассказывает президент международной организации «Внешторгклуб» Дмитрий Орлов.
Успешнее всего российское мясо находит потребителя на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Юго-Восточной Азии и СНГ. Ближневосточные и североафриканские регионы остаются одним из самых перспективных рынков для российского мяса, особенно говядины, курятины и баранины. Востребованность здесь объясняется высокой потребностью в продуктах питания, а также ростом населения, отмечает глава Внешторгклуба.
Традиционные рынки стран ближнего зарубежья, таких как Казахстан, Белоруссия и Армения, остаются стабильно важными для сбыта мяса. Здесь действует упрощенный режим торговли, что делает экспорт экономически выгодным.
Трудности на торговых путях
Несмотря на громкие успехи на внешних рынках, российские экспортеры мясных продуктов по-прежнему сталкиваются с рядом трудностей, сетует научный сотрудник лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара Ольга Магомедова. В первую очередь — с необходимостью преодоления конкурентного порога входа на зарубежные рынки. Например, в 2023 году Россия вошла в топ-5 стран — поставщиков свинины в Китай, но всё же пока ее доля не превышает 5%.
Российскому продовольственному экспорту необходимо конкурировать за расширение потребительской аудитории, замечает Ольга Магомедова. Также в некоторых странах накладываются национальные особенности, которые касаются торговли мясом. Например, одним из крупнейших импортеров мяса из России является Саудовская Аравия. Но для поставок на этот рынок требуется оформление сертификата, подтверждающего, что продукт является халяльным.
— И всё же России удалось переориентировать свои трансакционные направления, значительно увеличив экспорт в Китай, Вьетнам, страны Ближнего Востока, а поддержка аграриев со стороны правительства, улучшение стандартов мясных продуктов и повышение производительности труда и капитала позволили российским производителям, помимо удовлетворения внутреннего спроса, стать более конкурентоспособными на внешнем рынке, — замечает доцент Государственного университета управления Галина Рязанова. — Работа по заключению торговых соглашений и построение успешных восточных логистических цепочек также нивелировали утрату западных рынков в условиях санкций.
Глава агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская досадует, что сейчас львиную долю экспортной цены съедает логистика. По ее оценке, это около 40%.
— Так, стоимость, которую предлагают трейдеры, не всегда конкурентна с внутренним рынком, — отмечает агропроизводитель. — Также не все компании имеют возможность получить экспортную квоту на продажу. В большей части это доступно крупному бизнесу, у которого наблюдается перепроизводство продукции относительно потребностей российского рынка.
По ее словам, экспортный рынок мяса перспективен, но пока не отлажен на 100% и должно пройти немало времени, прежде чем он станет оперативным, удобным, а самое главное, прибыльным для сельхозпроизводителя.