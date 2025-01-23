План съедобен: Россия поставила рекорд по экспорту мяса

Как подсчитали в Минсельхозе, Россия в прошлом году экспортировала более 700 тыc. т мяса и субпродуктов, что на 27% больше, чем в 2023-м. В том числе экспорт свиноводческой продукции вырос на треть, птицеводческой — на 25%, мяса крупного рогатого скота — на 22%. Тем не менее в настоящее время существуют серьезные барьеры для наращивания поставок, объясняют в Национальной мясной ассоциации. Это и колоссальные сложности со взаиморасчетами, и высокие трансакционные издержки, которые достигают 4−6%. Подробности — в материале «Известий».