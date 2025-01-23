Первичный разбор: компании смогут изучать заявки абитуриентов целевого обучения

— Пользующиеся повышенным спросом профессии сегодня делятся на несколько групп: массовые (преимущественно в розничной торговле, логистике, общепите), рабочие и производственные, а также IT-специальности со взаимодействием с ИИ и другими трендовыми технологиями, — отметила она. — На первые две группы приходится две трети всех открытых вакансий в стране, именно в них сосредоточен основной дефицит кадров. В перечисленных группах востребованных профессий конкуренция за рабочие места второй год подряд держится на минимальных значениях — менее четырех активных резюме на одну вакансию.