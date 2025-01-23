Первичный разбор: компании смогут изучать заявки абитуриентов целевого обучения

Заказчики целевого обучения будут иметь возможность ознакомиться с поданными заявками абитуриентов до зачисления на обучение. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда. Как это отразится на трудоустройстве выпускников и какие профессии будут наиболее востребованы в ближайшие годы, разбирались «Известия».
Ситуация на рынке
Список наиболее востребованных профессий в 2025 году будет не сильно отличаться от прошлогоднего, сообщила «Известиям» главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
— Пользующиеся повышенным спросом профессии сегодня делятся на несколько групп: массовые (преимущественно в розничной торговле, логистике, общепите), рабочие и производственные, а также IT-специальности со взаимодействием с ИИ и другими трендовыми технологиями, — отметила она. — На первые две группы приходится две трети всех открытых вакансий в стране, именно в них сосредоточен основной дефицит кадров. В перечисленных группах востребованных профессий конкуренция за рабочие места второй год подряд держится на минимальных значениях — менее четырех активных резюме на одну вакансию.
Первая тройка самых востребованных на рынке профессий, по ее словам, также стабильна второй год подряд, и есть большая вероятность сохранения такого состава по итогам 2025 года — менеджер по продажам, продавец-консультант (кассир) и водитель.
— Далее в десятке по итогам прошедшего года произошел ряд изменений: рабочие и производственные специальности, а также профессии в складской логистике существенно потеснили по уровню спроса «классические» квалифицированные специальности (бухгалтеров, врачей, юристов
Традиционно перспективные направления — IT и инженерные специальности. Востребованность только растет, и она сохранится в будущем году. На вероятное снижение спроса могут повлиять внедрение автоматизации и беспилотных технологий, рост производительности, снижение текучести кадров, эффективность программ удержания сотрудников, но в реальности рынок труда только в начале этого пути, и в 2025 году эти факторы вряд ли могут иметь массовый характер.
— Массовый приток рабочей силы в эти профессии, который также маловероятен в течение 2025 года, не снизит спрос, а лишь может ослабить остроту дефицита, — заметила Наталья Данина.
Несовершенная система
В первую очередь изменения позволят более четко и эффективно осуществлять целевой прием, так как вузы и заказчики смогут более оперативно получать корректную информацию в связи с двойной проверкой абитуриентов, откликнувшихся на предложения, размещенные на платформе «Работа в России», сказал «Известиям» начальник управления по организации приема абитуриентов Государственного университета управления Вадим Диких. К тому же это позволит абитуриентам и заказчикам целевого обучения решать различные вопросы, получать обратную связь еще до зачисления, во время проведения приемной кампании.
Сложившаяся практика выбора школьниками профессии сегодня состоит из двух этапов: сначала юноши и девушки определяются с образовательной организацией, в которой продолжат свое обучение, а затем уже в ходе профессионального образования выбирают конкретное рабочее место. Очевидно, что при такой системе профессионального самоопределения ошибки почти неизбежны, заявил «Известиям» директор научно-образовательного центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, доктор педагогических наук Владимир Блинов.
— Программа профессионального образования фактически избирается людьми, не имеющими ясных представлений о будущей профессии, об условиях труда, уровне заработной платы и других критериях, — отметил он. — Колледж или вуз привлекают своим названием, влияет мнение знакомых, которые в них учатся, а также престижность образовательной организации и многие другие факторы. Всё это становится причиной смены профессиональных предпочтений студентами непосредственно в процессе обучения. В результате велика доля случаев трудоустройства не по специальности.
Сейчас учитывается общий процент трудоустроенных выпускников вузов и колледжей без указания квалификации. Такие важные показатели, как соответствие квалификации на первом месте работы, полученной в системе профессионального образования, и закрепление выпускников на рабочих местах, зачастую не фиксируются. Статистика трудоустройства смотрится приемлемо до тех пор, пока не рассматриваются эти важные детали.
— Точных данных о доле студентов, трудоустроившихся не по специальности, в официальной статистике нет, но по результатам многих частных обследований можно предположить, что эта цифра весьма значительная, — заметил эксперт. — Фактически достаточно высокий объем государственных средств на профессиональное образование молодежи расходуется не целевым образом, точнее не совсем на те цели, на которые предполагалось направить данные финансовые ресурсы.
Актуальная информация
Современная профориентация предполагает, что необходимо обеспечить выбор профессии, конкретного рабочего места человека, а не колледжа или вуза. Школьников и родителей нужно знакомить с профессиями, с условиями тех или иных производств, а не агитировать к поступлению в профессиональные образовательные организации. Естественно, что такая задача не может быть решена без участия работодателей.
— Обучающиеся в шестых-восьмых классах должны получать достоверную и привлекательную информацию о конкретных рабочих местах, востребованных в их регионе. Девятиклассники должны иметь информацию о возможностях и условиях целевого обучения в системе среднего профессионального образования. Выпускники старшей школы, имеющие намерения поступать в вузы, также должны быть вооружены сведениями о целевом наборе, — подчеркнул Владимир Блинов.
Предлагаемая мера, направленная на обеспечение возможности ознакомления потенциальных работодателей со своими будущими работниками, является серьезным шагом к развитию эффективных форм профессиональной ориентации.
— Цифровой ресурс «Работа России» — хорошее подспорье всем профориентаторам, но опыт подсказывает, что необходимо активизировать и педагогические ресурсы школы, расширять и конкретизировать профориентационные задачи. Профессиональная ориентация детей — важная часть их воспитания, поскольку обеспечивает процесс профессиональной самоидентификации личности, без которого продуктивная социализация и самореализация человека, в принципе, невозможна, — уверен эксперт.
Современный мир, по его словам, предлагает новому поколению широкий спектр возможностей профессиональной самореализации. В последние годы появились десятки новых профессий в сфере информационных технологий, транспорта, коммуникации и производств.
— Очевидно, что абсолютное большинство этих новых квалификаций базируется на естественно-научном и математическом знании. Развитие аддитивных технологий в самом широком спектре — от микроэлектроники до строительства, технологий беспилотного воздушного, наземного и водного транспорта, цифровых технологий, современных агро- и биотехнологий — создает широкое поле новых квалификаций и рабочих мест, которые займут сегодняшние школьники. Очень важно, чтобы их карьерные траектории были максимально прямыми, чтобы наши дети не тратили время своей жизни понапрасну, — считает Владимир Блинов.
Минобрнауки перенаправило запрос «Известий» в Минтруд и Минпросвещения, но ответы на момент публикации получены не были.