На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей

Мишустин в ходе заседания правительства напомнил, что для повышения эффективности отечественного АПК правительство реализует целый ряд системных мер, в том числе «льготное кредитование небольших компаний и крупного бизнеса».
«Дополнительно выделим на текущий год более 42 миллиардов рублей. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, чтобы приобрести топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании. Остальные средства направим на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики для улучшения отличных сортов растений и для развития животноводства», — сказал Мишустин.
Глава российского кабмина отметил, что благодаря льготным кредитам в России удалось значительно нарастить объемы сельскохозяйственной продукции. Премьер напомнил, что за последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 миллионов тонн, и предпринятые кабмином меры о дополнительном финансировании позволят поддержать набранный темп.
«Такая мера позволит открывать современное производство, модернизировать действующее, чтобы людям были доступны качественные и полезные российские продукты», — резюмировал Мишустин.