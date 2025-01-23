На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей

«Дополнительно выделим на текущий год более 42 миллиардов рублей. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, чтобы приобрести топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании. Остальные средства направим на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики для улучшения отличных сортов растений и для развития животноводства», — сказал Мишустин.