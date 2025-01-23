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На льготные кредиты аграрному бизнесу направят более 42 миллиарда рублей

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Правительство РФ направит более 42 миллиардов рублей на поддержку кредитования аграрного бизнеса, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Источник: © РИА Новости

Мишустин в ходе заседания правительства напомнил, что для повышения эффективности отечественного АПК правительство реализует целый ряд системных мер, в том числе «льготное кредитование небольших компаний и крупного бизнеса».

«Дополнительно выделим на текущий год более 42 миллиардов рублей. Большая часть финансирования пойдет на субсидирование займов аграриям для проведения сезонных полевых работ, чтобы приобрести топливо, семена и минеральные удобрения для посевной кампании. Остальные средства направим на кредитование предпринимателей, которые занимаются в том числе выпуском молочной и мясной продукции, переработкой плодов, ягод, а также на проекты в области селекции и генетики для улучшения отличных сортов растений и для развития животноводства», — сказал Мишустин.

Глава российского кабмина отметил, что благодаря льготным кредитам в России удалось значительно нарастить объемы сельскохозяйственной продукции. Премьер напомнил, что за последние пять лет урожай зерновых ежегодно превышает 120 миллионов тонн, и предпринятые кабмином меры о дополнительном финансировании позволят поддержать набранный темп.

«Такая мера позволит открывать современное производство, модернизировать действующее, чтобы людям были доступны качественные и полезные российские продукты», — резюмировал Мишустин.