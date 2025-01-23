Маск усомнился в финансовых возможностях StarGate

Ранее Трамп объявил о создании в Штатах компании, которая инвестирует 500 миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ. Президент США выступал в компании руководителей разработчика ПО Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ OpenAI.
«На самом деле у них нет денег. SoftBank обеспечили гораздо меньше 10 миллиардов долларов — у меня есть об этом достоверные сведения», — написал Маск на странице в соцсети X, комментируя анонс создания StarGate компанией OpenAI.
Маск был одним из сооснователей OpenAI в 2015 году, но позже разорвал связи с проектом.