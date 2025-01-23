Индекс Мосбиржи, акции «Сургутнефтегаза» и ВК: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в среду, 23 января, показал смешанную динамику. Торги открылись небольшим снижением, которое было быстро отыграно. Основная торговая сессия на российском рынке завершилась позитивно. Индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос по итогам дня на 1,29%, до 2972,62 пункта, индекс РТС — на 2,99%, до 952,82 пункта.
На вечерних торгах на российском рынке акций началась коррекция. На настроения инвесторов негативно повлияли данные об инфляции, так как годовой показатель превысил психологически важный уровень 10%, а также комментарий президента США Дональда Трампа о готовности ужесточить санкции в отношении России, если не будет прогресса в переговорах. В результате рынок растерял весь дневной рост.
Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, завершил торги снижением на 0,26% относительно уровня закрытия предыдущего дня — на отметке 2934,5 пункта.
Среди акций, входящих в состав индекса Мосбиржи, в лидерах роста оказались обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (+3,9%), ВК (+2,5%), «ФосАгро» (+2,3%), НОВАТЭКа (+1,9%) и ЮГК (+1,4%). Снижением завершили торги акции «Северстали» (-2,95%), «Юнипро» (-2,5%), ММК (-2,5%), Группы «Позитив» (-2,3%) и НЛМК (-2%).
После рекордного ралли рынка за месяц на 25% индекс Мосбиржи на подступах к круглой отметке 3000 пунктов ушел в боковик, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Дальнейший рост сдерживают перегретость рынка, инфляционный скачок, а также противоречивые геополитические сигналы.
Для индекса Мосбиржи область 2980−3000 пунктов выступает очевидной зоной сопротивления, и чтобы ее преодолеть, необходимы новые драйверы, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин. При этом сохраняется потенциал коррекции в сторону 2800−2850 пунктов. Ключевым драйвером ближайших недель для рынков акций и облигаций могут стать ожидания переговоров президентов России и США.
Акции «Суругнефтегаза»
Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» продолжили ралли в среду, 23 января. По итогам торгов бумаги прибавили 3,9%, до ₽28,13, выйдя в лидеры индекса Мосбиржи. Привилегированные акции при этом подорожали на 1,35%. до ₽58,63 за бумагу.
Котировки обыкновенных акций выросли седьмой раз подряд, за это время прибавив 19,8%.
При этом каких-либо очевидных драйверов столь уверенной динамики «обычки» «Сургутнефтегаза» так и не появилось, отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Вероятно, она по-прежнему обусловлена идеей о том, что на фоне санкций США компания начнет инвестировать часть большого объема свободной ликвидности в иностранной валюте (так называемая кубышка), переводя ее в рубли. Подобные ожидания могут поддерживаться в том числе информацией ЦБ о быстром сокращении валютных депозитов в российских банках, значительная доля которых приходится на “Сургутнефтегаз”, — предположил эксперт.
Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин предупреждает, что «локально акции перегреты, а отсутствие поводов для роста располагает к фиксации прибыли, ведь ранее все подобные волны заканчивались возвратом котировок на исходные позиции».
Акции ВК
Акции ВК возобновили рост в среду после двухдневной коррекции. По итогам торгов бумаги подорожали на 2,48%, до ₽346,6, заняв второе место в числе лидеров индекса Мосбиржи после обыкновенных акций «Сургутнефтегаза». На пике котировки поднимались на 5,38%, до ₽356,4.
Вчера стало известно, что «дочка» компании — Skillbox Holding — завершила редомициляцию с Кипра в Россию. Из данных ЕГРЮЛ следует, что 21 января компания была зарегистрирована в качестве МКАО «Скилбокс Холдинг» в Калининграде. Уставный капитал — ₽502,5 млн.
Ранее, в середине января Банк России принял решение о регистрации выпуска обыкновенных акций МКАО «Скилбокс Холдинг». Тогда акции ВК подскочили на 9,37%. «Возможно, инвесторы посчитали регистрацию выпуска подготовкой “Скилбокса” к IPO», — пишет Дмитрий Бабин.
По мнению эксперта, регистрация бумаг регулятором связана скорее с внутрикорпоративными процессами. Например, с перерегистрацией «дочки» ВК в Россию.
«Также выход на IPO в ближайшее время нам видится нелогичным, учитывая слабую динамику выручки в третьем квартале и негативное влияние процентных ставок на бизнес», — добавил Бабин.
В марте 2024 года стало известно, что ВК вернулась к планам вывести свой образовательный проект Skillbox на биржу. Об этом РБК рассказали источники на инвестиционном рынке. Один из собеседников РБК тогда допустил, что IPO могло состояться в 2024 году.
Технически акции ВК могут пойти еще выше, главное, чтобы широкий рынок акций продолжил восстановление. Но вот фундаментального апсайда там пока нет, полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽100,5, продать — по ₽100,01;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽101,7, продать — по ₽99,1.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 106,68, продать — по 106,04;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 106,69, продать — по 105,15.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽14,38, продать — по ₽14,12;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,49, продать — по ₽13,5.
Другие важные события
ЦБ опубликует информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах;
Мосбиржа введет запрет на короткие позиции в акциях «М. Видео»;
Турция: Заседание ЦБ Турции по ставке — 14:00 мск;
Россия: международные резервы, неделя — 16:00 мск;
США: количество первичных обращений за пособиями по безработице, неделя — 16:30 мск;
Еврозона: индекс потребительского доверия, январь — 18:00 мск;
США: запасы нефти по данным EIA, неделя — 19:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2972,62 (+1,29%).
Индекс РТС: 952,82 (+2,99%).
S&P 500: 6086,37 (0%).
Dow Jones Industrial Average: 44 156,73 (+0,30%).
NASDAQ Composite: 20 009,34 (+1,28%).