Индекс Мосбиржи, акции «Сургутнефтегаза» и ВК: дайджест инвестора

На вечерних торгах на российском рынке акций началась коррекция. На настроения инвесторов негативно повлияли данные об инфляции, так как годовой показатель превысил психологически важный уровень 10%, а также комментарий президента США Дональда Трампа о готовности ужесточить санкции в отношении России, если не будет прогресса в переговорах. В результате рынок растерял весь дневной рост.