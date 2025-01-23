Еще один черный лебедь? О чем говорит резкое падение британского фунта

По его мнению, глава правительства в Великобритании меняется чаще тренеров британских футбольных клубов. Ухудшили ситуацию в стране и выход из ЕС (Brexit), и давление со стороны бизнеса США. В итоге Лондон перестал быть одной из главных финансовых столиц мира и уступил Гонконгу второе место после Нью Йорка.