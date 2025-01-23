Еще один черный лебедь? О чем говорит резкое падение британского фунта

Зеркало британской революции
С начала 2025 года британский фунт оказался самой слабой валютой среди развитых стран. Весь 2024-й экономика страны показывала околонулевой рост, а в предыдущие годы Британия не раз скатывалась в техническую рецессию (ВВП сокращался два квартала подряд).
По мнению управляющего директора Trade123 Владимира Рожанковского, «британский фунт, перефразируя известное изречение вождя мирового пролетариата, стал зеркалом британской революции».
«Фунт отражает крайнюю нестабильность политической системы Британии, которую мир не видел сто лет — примерно с тех пор, как прекратила существовать старая партия либералов как одна из двух главенствующих политических сил вместе с консервативной партией — Виги и Тори. Сейчас некое подобие этих процессов происходит с партией», — отметил экономист.
По его мнению, глава правительства в Великобритании меняется чаще тренеров британских футбольных клубов. Ухудшили ситуацию в стране и выход из ЕС (Brexit), и давление со стороны бизнеса США. В итоге Лондон перестал быть одной из главных финансовых столиц мира и уступил Гонконгу второе место после Нью Йорка.
Статистика по инфляции — особенно, сезонно-скорректированная — выходит мрачная.
«Растет скрытая безработица — контрактные вакансии доминируют — особенно, среди молодежи. Все это указывает на фундаментальную слабость фунта, которую не преодолеть сиюминутными политическими решениями. Британии нужны новые рычаги влияния в мире, но пока непонятно, где она могла бы их приложить. На данный момент зоны влияния уже поделены между США, Китаем и БРИКС», — полагает Владимир Рожанковский.
Симптом глобальной болезни
Ослабление британского фунта действительно является серьезным индикатором экономических проблем не только для Великобритании, но и для мировой финансовой системы в целом, полагает президент инвестиционной платформы «ИнвойсКафе» Геннадий Фофанов.
«Падение курса в общем объеме на 15% за относительно короткий период отражает, по нашему мнению, целый комплекс негативных факторов, включая структурные проблемы британской экономики, геополитическую напряженность и изменение глобальных финансовых потоков», — пояснил он.
Между тем, по оценке Геннадия Фофанова, называть это явление «черным лебедем» было бы некорректно, поскольку текущее ослабление фунта стало вполне прогнозируемым следствием накопившихся экономических проблем. Более того, многие эксперты предсказывали подобное развитие событий, учитывая последствия Brexit, высокую инфляцию в Британии и общую геополитическую нестабильность.
«Что же касается влияния на мировую экономику, ситуация с фунтом может стать катализатором более широких изменений на валютном рынке, но вряд ли станет самостоятельной причиной глобального кризиса», — отметил он.
Согласно представленному отчету Всемирного экономического форума, экономический спад занимает лишь шестое место среди глобальных рисков 2025 года, уступая таким факторам как геополитические конфликты и климатические изменения.
По мнению Геннадия Фофанова, текущее ослабление фунта следует рассматривать как симптом более глубоких структурных проблем мировой экономики. В частности, это отражает общий тренд на деглобализацию, усиление экономического потенциала отдельных государств и растущую фрагментацию международных финансовых рынков.
«Эти процессы сами по себе могут стать причиной для повышенной волатильности на валютных рынках, но сами по себе не являются основным триггером глобального кризиса», — пояснил он.
По прогнозу экономиста, значительную роль в текущей ситуации и давлении на фунт будут играть ожидания относительно политики ФРС США и действий нового президента США Дональда Трампа начать новые торговые войны даже со своими союзниками. Уже обнародованные его планы также могли оказать дополнительное давление на британскую валюту.
«Поэтому текущее ослабление фунта стоит рассматривать не как предвестник немедленного кризиса, а как часть более длительного процесса трансформации мировой финансовой системы», — считает Геннадий Фофанов.
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