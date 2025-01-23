Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист раскрыла, куда направят накопленные на вкладах триллионы

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Накопленные на вкладах триллионы россияне могут направить на ипотечное кредитование. Тогда деньги не попадут в оборот и не спровоцируют новый виток роста цен, а граждане смогут приобрести жилье на приемлемых условиях, рассказала агентству «Прайм» доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова.

Источник: © РИА Новости

Она напомнила, что на депозитах населения сейчас сосредоточено более 50 триллионов рублей, и даже проценты от этой суммы могут негативно повлиять на экономику. Чтобы не допустить этого, существует ряд инструментов.

Один из способов — перевод денег в выгодную людям ипотеку. Это поможет девелоперам в условиях падения продаж и позволит банкам не выплачивать проценты, а сразу перевести их в жилищные эскроу счета.

Схема будет востребована, поскольку многие копят как раз на жилье, полагает финансист. Если предложить людям выгодные условия, они охотно переведут деньги на ипотеку, возможно, в том же банке. Таким образом, деньги выпадут из свободного оборота и не разгонят инфляцию, заключила Игнатова.