Экономист раскрыла, куда направят накопленные на вкладах триллионы

Она напомнила, что на депозитах населения сейчас сосредоточено более 50 триллионов рублей, и даже проценты от этой суммы могут негативно повлиять на экономику. Чтобы не допустить этого, существует ряд инструментов.
Один из способов — перевод денег в выгодную людям ипотеку. Это поможет девелоперам в условиях падения продаж и позволит банкам не выплачивать проценты, а сразу перевести их в жилищные эскроу счета.
Схема будет востребована, поскольку многие копят как раз на жилье, полагает финансист. Если предложить людям выгодные условия, они охотно переведут деньги на ипотеку, возможно, в том же банке. Таким образом, деньги выпадут из свободного оборота и не разгонят инфляцию, заключила Игнатова.