Даешь на молодежь: декретные студенткам повысят в 10 и более раз

Декретные студенткам-очницам повысят на порядок — до 74,9−235,4 тыс. рублей в зависимости от региона. Это следует из законопроекта, который разработал Минтруд по поручению президента. «Известия» ознакомились с документом, подлинность его подтвердил источник, близкий к ведомству. В пресс-службе Минтруда сообщили, что в ближайшее время законопроект разместят для общественного обсуждения. Планируется, что он будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Главная новелла — изменение подхода к расчету размера пособия студенток по беременности и родам. Сейчас оно зависит от стипендии. Минтруд предполагает повысить выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где живет будущая мама. При этом назначение декретных перейдет на федеральный уровень, что позволит субъектам предусмотреть выплаты и из собственных бюджетов. Многие уже это делают.