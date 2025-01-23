Даешь на молодежь: декретные студенткам повысят в 10 и более раз

Декретные студенткам-очницам повысят на порядок — до 74,9−235,4 тыс. рублей в зависимости от региона. Это следует из законопроекта, который разработал Минтруд по поручению президента. «Известия» ознакомились с документом, подлинность его подтвердил источник, близкий к ведомству. В пресс-службе Минтруда сообщили, что в ближайшее время законопроект разместят для общественного обсуждения. Планируется, что он будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию. Главная новелла — изменение подхода к расчету размера пособия студенток по беременности и родам. Сейчас оно зависит от стипендии. Минтруд предполагает повысить выплаты до 100% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где живет будущая мама. При этом назначение декретных перейдет на федеральный уровень, что позволит субъектам предусмотреть выплаты и из собственных бюджетов. Многие уже это делают.
Как изменится выплата декретных студенткам
Повысить пособия по беременности и родам студенткам и аспиранткам очных отделений вузов, колледжей и техникумов поручил 20 декабря президент во время заседания Госсовета, посвященного итогам Года семьи. Как отметил глава государства, поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей — важное направление. Соответствующий документ был оперативно разработан, подтвердили «Известиям» в Минтруде. Однако деталей не раскрыли.
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, который имеется в распоряжении «Известий», сейчас декретные студенткам образовательные организации выплачивают из федерального и региональных бюджетов. Размер пособия зависит от стипендии, которая в среднем составляет 2−5 тыс. рублей в месяц. Начинающие мамы могут рассчитывать на 9,3−23,3 тыс. рублей. Законопроектом предлагается увеличить размер пособия до 100% прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка. При этом размер стипендии учитываться не будет.
Исходя из величины прожиточного минимума в целом по стране, который для трудоспособного населения в 2025 году составляет 19,3 тыс. рублей, декретные выплаты в среднем могут вырасти на порядок и более — до 90,2 тыс. рублей (рассчитывается по формуле: 19 329 /30 дней*140 дней отпуска по беременности и родам). Однако еще раз важно подчеркнуть: конкретная выплата будет зависеть от региона, где проживает студентка. Так, в Липецкой и Тамбовской областях, где установлен в этом году наименьший ПМ в 16 тыс. рублей, размер выплаты составит почти 74,9 тыс., а на Чукотке, где прожиточный минимум самый высокий (около 50,5 тыс.), — 235,4 тыс., отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Изменения потребуют дополнительных расходов из федерального бюджета, указывается в финансово-экономическом обосновании к документу. Как прогнозируют в Минтруде, в первый год будет необходимо 631,4 млн рублей, что позволит выплачивать повышенное пособие 7 тыс. мам, которые проходят очное обучение.
Поддержит ли увеличенное пособие студенческие семьи
Необходимость повышения декретных для студенток сам президент объяснил тем, что нужно поддерживать устремления молодых людей заводить детей. Так, первый ребенок у женщин в среднем появляется в 28−29 лет, отметил он. А далее понятно, что хочется вернуться на работу, повысить свой профессиональный уровень, а на второго ребенка уже не находится времени. Поэтому нужно уделять особое внимание будущим мамам — студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов, подчеркнул Владимир Путин на заседании Госсовета в конце прошлого года. При этом, как считают специалисты, самый правильный возраст для рождения первенца — до 24 лет.
Большинство опрошенных «Известиями» экспертов считают повышение декретных для студенток и привязка их размера к региональному ПМ значимой и целесообразной мерой. Давно нужно было обратить внимание на поддержку студенческой семьи, поскольку молодым людям нужно одновременно получать образование и воспитывать ребенка, полагает директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий РАН Ольга Золотарева. По ее мнению, материальные проблемы такие семьи ощущают наиболее остро.
— Предлагаемая мера позволит в определенной степени преодолеть тренд откладывания рождения ребенка в студенческих семьях, что не только должно повысить рождаемость, но и переломить сложившуюся за долгие годы тенденцию старения возраста матери, — не сомневается эксперт.
Она также привела результаты опроса студенческих семей: 70% респондентов уверены, что господдержка значима для изменения демографической ситуации в стране.
Доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве Ольга Жильцова обращает внимание еще на один позитивный эффект предполагаемых нововведений.
— Это поможет при принятии студентками решения о сохранении беременности, чтобы они сделали правильный выбор в пользу жизни ребенка, — отмечает она. — К сожалению, большое количество абортов совершается в молодых семьях по причине недостаточности средств к проживанию.
Независимый профсоюз «Новый труд» тоже поддерживает повышение размера пособия по беременности и родам для студенток с учетом прожиточного минимума в регионе, заявила «Известиям» руководитель его информационного отдела Мария Коледа.
— Это не только позволит учащимся мамам обеспечить более комфортные условия для себя и своего малыша, но и может сыграть ключевую роль в решении о сохранении беременности. В условиях экономической нестабильности многие молодые женщины сталкиваются с трудностями в финансах, и такая поддержка со стороны государства может стать важным фактором, способствующим принятию решения, — согласилась она.
Также, по ее мнению, привязка пособия к ПМ региона делает систему социальной поддержки более гибкой и эффективной, поскольку учитывает уровень жизни и ценовые реалии конкретного субъекта. И Ольга Жильцова согласна, что расчет размера пособий важно формировать именно от прожиточного минимума, а не от стипендии, которая сильно занижена.
Готовы ли регионы вкладываться в молодые семьи
Еще одно предлагаемое Минтрудом изменение — полномочия по назначению и выплате пособия по беременности и родам обучающимся женщинам предлагается передать Соцфонду России. При этом вся нагрузка ляжет на федеральный бюджет. Как пояснили в ведомстве, это обусловлено тем, что фонд выступает единым окном для назначения федеральных мер соцподдержки. Кроме того, это снижает давление на региональные бюджеты, которые сами могут принимать решение о выплатах для мам, которые еще учатся.
Субъекты, кстати, активно подхватили предложение президента с учетом значения, которое уделяется демографической политике и нацпроекту «Семья». Еще в прошлом году более 15 регионов или уже ввели или заявили о готовности введения единовременных выплат при рождении ребенка мамами-студентками. Среди них: Вологодская, Ленинградская, Орловская, Самарская, Тульская, Томская, Челябинская области, Хабаровский и Красноярский края, Ямало-Ненецкий автономный округ и так далее. Чаще всего регионы готовы предложить обучающимся мамам 100 тыс. рублей, однако есть субъекты, где выплата составит 1−3 млн рублей.
В ближайшее время законопроект о повышении декретных для студенток будет размещен для общественного обсуждения, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда. Ведомство планирует внести документ в Госдуму в весеннюю сессию. С учетом того, что проект разработан по поручению президента, он может быть принят в приоритетном порядке и вступить в силу уже к началу нового учебного года, предположил источник «Известий», близкий к министерству.